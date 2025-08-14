Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 14 august, 2025. Report de peste 4,09 milioane de euro la Loto 6/49

LOTO. Joi, 14 august, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu ora 18:30.

LOTO. joi, 14 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de castiguri in valoare totala de peste2,17 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 20,74 milioane de lei (peste 4,09 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28,22 milioane de lei (peste 5,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 44.900 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 151.100 de lei (peste 29.800 de euro).

Numere extrase joi, 14 august 2025

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

