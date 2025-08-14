Data publicării:

Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 14 august, 2025. Report de peste 4,09 milioane de euro la Loto 6/49

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Lifestyle

LOTO. Joi, 14 august, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu ora 18:30.

LOTO. joi, 14 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de castiguri in valoare totala de peste2,17 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 20,74 milioane de lei (peste 4,09 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28,22 milioane de lei (peste 5,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 44.900 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 151.100 de lei (peste 29.800 de euro).

Numere extrase joi, 14 august 2025

Loto 6/49: 

Loto 5/40: 

Joker: 

Noroc: 

Noroc Plus: 

Super Noroc:  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 14 august, 2025. Report de peste 4,09 milioane de euro la Loto 6/49
14 aug 2025, 09:31
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 10 august, 2025. Report de peste 3,88 milioane de euro la Loto 6/49
10 aug 2025, 08:13
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 7 august, 2025. Report de peste 3,73 milioane de euro la Loto 6/49
07 aug 2025, 09:41
Cine sunt concurenții din noul sezon Mireasa. Reality show-ul a început în forță, pe Antena 1 și AntenaPLAY - GALERIE FOTO
04 aug 2025, 19:23
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică,  3 august, 2025. Report de peste 3,53 milioane de euro la Loto 6/49
03 aug 2025, 06:35
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 31 iulie 2025. Report de peste 3,39 milioane de euro la Loto 6/49
31 iul 2025, 08:46
ParintiSiPitici.ro
Țara în care copiii nu merg la școală până la 7 ani, nu au teme și totuși ajung printre cei mai inteligenți din lume. Secretul pe care părinții îl caută
13 aug 2025, 09:50
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică 27  iulie, 2025. Report de peste 3,19 milioane de  euro la Loto 6/49
27 iul 2025, 08:50
Loto. Rezultatele Tragerilor  Speciale Loto ale Verii. Report de 2,79 milioane de euro la Loto 6/49
20 iul 2025, 08:33
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 17 iulie, 2025. Report de peste 2,66 milioane de  euro la Loto 6/49
17 iul 2025, 09:26
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 13 iulie, 2025. Report de peste 2,48 milioane de  euro la Loto 6/4
13 iul 2025, 09:38
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 10 iulie, 2025. Report de peste 2,37 milioane de  euro la Loto 6/49
10 iul 2025, 09:24
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 6 iulie, 2025. Report de peste 2,18 milioane de  euro la Loto 6/49
06 iul 2025, 08:54
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 3 iulie, 2025. Report de peste 2,05 milioane de  euro la Loto 6/49
03 iul 2025, 11:28
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 29 iunie, 2025. Report de peste 1,88 milioane de  euro la Loto 6/49
29 iun 2025, 06:29
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 26 iunie, 2025. Report de peste 1,77 milioane de  euro la Loto 6/49
26 iun 2025, 09:24
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 22 iunie, 2025. Report de peste 1,59 milioane de  euro la Loto 6/49
22 iun 2025, 07:37
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 19 iunie, 2025. Report de peste 1,47 milioane de  euro la Loto 6/49
19 iun 2025, 15:53
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 15 iunie, 2025. Report de peste 1,28 milioane de  euro la Loto 6/49
15 iun 2025, 08:13
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 12 iunie, 2025. Report de peste 4,28 milioane de  euro la Joker
12 iun 2025, 18:00
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 8 iunie, 2025. Report de peste 4,19 milioane de  euro la Joker
08 iun 2025, 06:53
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 5 iunie, 2025. Report de peste 4,12 milioane de  euro la Joker
05 iun 2025, 14:49
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 1 iunie, 2025. Report de peste 4 milioane de  euro la Joker
01 iun 2025, 14:15
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 29 mai, 2025. Report de 3,97 milioane de euro la Joker
29 mai 2025, 17:30
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 22 mai, 2025. Report de 3,79 milioane de euro la Joker
22 mai 2025, 12:53
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 15 mai, 2025. Report de 3,64  milioane de euro la Joker
15 mai 2025, 10:24
Ce va face câștigătoarea marelui premiu la Loto 6/49 cu peste 1,96 milioane de euro
13 mai 2025, 16:39
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 11 mai, 2025. Report de 1,78 milioane de euro la Loto 6/49
11 mai 2025, 08:12
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 8 mai, 2025. Report de peste 3,661 milioane de euro la Joker
08 mai 2025, 12:01
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 4 mai, 2025. Report de peste 1,56 milioane de euro la Loto 6/49
04 mai 2025, 09:44
Loto. Rezultatele Tragerilor Speciale de 1 Mai
01 mai 2025, 07:25
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 27 aprilie, 2025. Report de peste 3,41 milioane de euro la Joker
27 apr 2025, 09:37
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 24 aprilie, 2025. Report de peste 3,36 milioane de euro la Joker
24 apr 2025, 10:27
LOTO: Rezultatele Tragerilor Speciale ale Sărbătorilor Pascale
19 apr 2025, 11:17
Loteria Română, anunț despre Tragerile Speciale ale Sărbătorilor de Paști
17 apr 2025, 08:48
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 13 aprilie, 2025. Report de peste 3,11 milioane de euro la Joker
13 apr 2025, 08:09
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 10 aprilie, 2025. Report de peste trei milioane de euro la Joker
10 apr 2025, 14:30
Joci la Loto? Ce spun oamenii bisericii despre acest obicei
07 apr 2025, 23:35
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 6 aprilie, 2025. Report de trei  milioane de euro la Joker
06 apr 2025, 10:03
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 3 aprilie, 2025. Report de peste 2,94 milioane de euro la Joker
03 apr 2025, 10:01
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 30 martie, 2025. Report de peste 6 milioane de euro la LOTO 6/49
30 Martie 2025, 09:37
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 27 martie, 2025. Report de peste 6,39 milioane de euro la LOTO 6/49
27 Martie 2025, 12:32
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 20 martie, 2025. Report de peste 5,51 milioane de euro la LOTO 6/49
20 Martie 2025, 11:37
Loto. Rezultatele tragerilor de dumnică, 16 martie, 2025. Report de peste 5,24 milioane de euro la LOTO 6/49
16 Martie 2025, 13:18
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 13 martie, 2025. Report de peste 5,08 milioane de euro la LOTO 6/49
13 Martie 2025, 13:13
LOTO: Rezultatele Tragerilor Speciale ale Primăverii
09 Martie 2025, 07:57
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 6 martie, 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro la LOTO 6/49
06 Martie 2025, 15:41
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 2 martie, 2025. Report de peste 4,22 milioane de euro la LOTO 6/49
02 Martie 2025, 09:15
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 27 februarie, 2025. Report de peste 4,06 milioane de euro la LOTO 6/49
27 feb 2025, 12:00
Loto. Rezultatele tragerilor speciale de DRAGOBETE
23 feb 2025, 13:18
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 20 februarie, 2025. Report de peste 3,61 milioane de euro la LOTO 6/49
20 feb 2025, 13:53
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 16 februarie, 2025. Report de peste 3,38 milioane de euro la LOTO 6/49
16 feb 2025, 09:19
Cele mai noi știri
acum 16 minute
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
acum 16 minute
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
acum 27 de minute
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
acum 29 de minute
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
acum 46 de minute
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz,  în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati
acum 47 de minute
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
acum 1 ora 0 minute
Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la Cincinnati (WTA) 
acum 1 ora 0 minute
Parteneriatul public-privat, de la modelul polonez la potențialul României. Gabriel Biriș explică importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea țării
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel