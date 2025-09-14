Rezultatele Tragerilor speciale LOTO aniversare

Loteria Romana sarbatoreste 119 ani de activitate, fiind astfel una dintre cele mai longevive companii romanesti, cu o importanta traditie in sustinerea proiectelor de interes public national. Cu aceasta ocazie, Loteria Romana organizeaza duminica, 14 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 DE LEI

JOKER – 100.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 50.000 DE LEI

LOTO. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,80 milioane de euro

LOTO. Report la Joker la categoria I de peste 6,19 milioane de euro

LOTO. La tragerile loto de joi, 11 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 21.900 de castiguri in valoare totala de peste 1,54 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).

Numere extrase duminică, 14 septembrie, 2025

Loto 6/49:

Loto 6/49 suplimentară:

Loto 5/40:

Loto 5/40 suplimentară:

Joker:

Joker suplimentară:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

