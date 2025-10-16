€ 5.0884
LOTO. Report de peste 7,91 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 16 octombrie 2025
Autor: Crişan Andreescu

loto6
 

LOTO. Joi, 16 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu orele 18:30.

 

LOTO. Joi, 16  octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 9 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 28.700 de castiguri in valoare totala de peste 2,63 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 652.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 258.600 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 55.000 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 569.300 de lei (peste 111.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 27.100 de lei.

Numere extrase joi, 16 octombrie, 2025

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker:

Noroc

Noroc Plus:  

Super Noroc

