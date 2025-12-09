Gala Curajului Civic de la Palatul Regal i-a onorat pe elevii olimpici, profesorii, sportivii și artiștii remarcați ai anului

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a găzduit marți seară, în Sufrageria de Stat de la Palatul Regal, o seară dedicată curajului civic. Elevi olimpici, profesori și instituții de învățământ, numeroși sportivi din România și din Republica Moldova - campioni olimpici, paralimpici sau medaliați la alte competiții mondiale și europene - s-au numărat printre cei care au primit recunoașterea onorifică.

Tema Serii Regale, Educația: Curaj, Performanță, Civism, a onorat elevi olimpici internaționali, profesori și instituții de învățământ de excelență, sportivi din România și Republica Moldova medaliați la Jocurile Olimpice și Paralimpice și la alte competiții mondiale și europene, precum și organizații care s-au remarcat fie prin curaj în situații de risc, fie prin sprijinul umanitar acordat celor aflați în dificultate, organizații civice și reprezentanți ai unor structuri dedicate salvării de vieți omenești.

Peste câteva luni doar se vor împlini 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României, de când Regele Carol I a venit în această casă și de când a servit până astăzi, el și urmașii lui, mănunchiul de virtuți și de valori pe care le onorăm în această seară, fiindcă seara curajului civic se numește regală nu doar pentru că are loc în Palatul Regal sau fiindcă este găzduită de Majestatea Sa, ci pentru că întruchipează prin personalitățile onorate în această seară toate minunatele idealuri pe care coroana le-a servit neîntrerupt de 160 de ani încoace, în vreme de război și în vreme de pace, în vreme de exil și în vremurile în care a fost acasă, trecând peste pagini cumplite de istorie și trecând prin rupturi identitare aproape de neimaginat, ba chiar supraviețuind propriei forme de guvernământ, a afirmat Alteța Sa Regală Principele Radu.

Principele Radu a afirmat că la Palatul Regal vor fi elogiați oameni de toate vârstele, din România și Republica Moldova, care au îmbrățișat diverse profesii.

Curajul civic nu privește doar societatea civilă, de aceea printre noi în această seară sunt înalți reprezentanți ai statelor român și moldovean, și ceea ce evocăm și elogiem în această seară nu este înfăptuit doar de corifei ai societății civile ori de tineri pătrunși de spirit civic. Curajul civic este o binefacere care se răspândește în mod egal în toate profesiile. Veți vedea în această seară distinși oameni de toate vârstele, veniți din România și Republica Moldova, îmbrățișând profesii cum ar fi educația, sportul, domeniul apărării, domeniul medical, cultura, știința, arta, a subliniat Principele Radu.

Principele a subliniat că în fiecare an seara dedicată curajului civic a avut altă temă. În această seară, părinții acestei seri și ai acestei inițiative minunate s-au gândit la educație.

S-au gândit la educație pentru că trăim vremuri confuze, incerte, dezamăgitoare. Lumea noastră, a democrațiilor occidentale, pare să nu știe ce să facă cu definițiile democratice, cum să le transforme precum în trecut într-o calitate și nu într-un defect sau într-o vulnerabilitate. Țara noastră, ca multe altele din familia europeană și transatlantică, traversează o perioadă de austeritate, iar domenii precum educația, arta, sănătatea plătesc prețul cel mai greu. În aceste vremuri, eroii pe care-i omagiem în această seară vin cu virtuți neobișnuite în viața noastră publică. Ei sunt modești, ei nu fac zgomot, ei nu apar aproape niciodată pe prima pagină a unui ziar. Ei sunt guvernați de simțul datoriei, ei sunt generoși, ei au grijă de familia lor chiar și atunci când sunt foarte tineri, de comunitatea din care fac parte și servesc națiunea. Acești oameni prețuiesc etica și se comportă demn chiar și atunci când nu-i vede nimeni. Pentru acest motiv ei merită, o dată pe an, să intre în casa Regelui Carol I și să li se mulțumească de către Majestatea Sa pentru faptul că sunt buni români. Bine ați venit, a concluzionat Principele Radu.

Alături de Majestatea Sa și de ASR Principele Radu, la ceremonie a luat parte Alteța Sa Regală Principesa Sofia, conform Agerpres.

Recunoaștere onorifică pentru elevi olimpici, profesori, instituții de învățământ, sportivi, campioni olimpici și paralimpici

În cadrul evenimentului au fost conferite o serie de diplome de recunoaștere onorifică unor elevi olimpici, profesori și instituții de învățământ, sportivi din România și din Republica Moldova, campioni olimpici și paralimpici sau medaliați la alte competiții mondiale și europene, în 2025:

Elevi olimpici pe plan internațional, profesori și instituți de învățământ de excelență:

* Colegiul Național Mihai Eminescu din Botoșani - Competiția Internațională de Astronomie și Astrofizică, 2025:

- Cristina Chiriac, directorul Colegiului Național Mihai Eminescu din Botoșani și elevul Matei Butnaru, medaliat cu aur la Competiția Internațională de Astronomie și Astrofizică, 2025;

* Lotul de olimpici români ai echipelor de robotică participante la Campionatul mondial de robotică, 2025, Houston, SUA:

- CSH Timișoara, locul 3 la nivel global (Colegiul Național Pedagogic 'Carmen Sylva', Timișoara) - Gabriela Cojocaru Nuța, profesor coordonator al echipei CSH Timișoara și Levi Ștefan Silaghi, elev reprezentant al echipei CSH Timișoara.

- Eastern Foxes Ploiești, locul 3 la nivel global (Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Ploiești) - Iulia-Elisa Suditu, profesor coordonator al echipei Eastern Foxes Ploiești, Răzvan-Gabriel Bîrsan și Raluca-Ana-Maria Buzatu, elevii reprezentanți ai echipei Eastern Foxes Ploiești.

- Alphatronic, Cluj-Napoca, locurile 1 și 2 în divizia lor (Transylvania College, Cluj-Napoca) - Simina Bejenaru, profesor coordonator al echipei Alphatronic, Cluj-Napoca, Alexandru Ciornai și Răzvan Grădinaru, căpitanii echipei Alphatronic Cluj-Napoca.

- TehnoZ, Pitești, locurile 1 și 2 în divizia lor (Colegiul Național Zinca Golescu, Pitești) - Grațiela Ghiordunescu, profesor coordonator al echipei TehnoZ, Pitești, Miron Alexandra și Oprea Flavia, reprezentanții echipei.

- Heart of RoBots, Buzău, locul 6 în divizie și Căpitan de Alianță (Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hașdeu, Buzău) - Nicolae Olăroiu, profesor coordonator al echipei Heart of RoBots, Buzău și Mihnea Boancă, căpitanul echipei.

* Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava - Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, 2025, Mumbai, India:

- Prof. univ. dr. Cristian Pîrghie și elevii olimpici: Mendel Emanuel Mendelsohn (medaliat cu aur), Teodor Bichir (medaliat cu aur), Bogdan Rusea (medaliat cu aur), Vlad Bolohan (medaliat cu aur), David Palaghianu, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, 2025, Mumbai, India.

* Lotul României la Olimpiada Internațională de Chimie, 2025, Dubai, Emiratele Arabe Unite

- Academician prof. univ. dr. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române și conf. univ. dr. Mihaela Matache și pe elevii olimpici și reprezentanții acestora:

Matei Ursăchescu (Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hașdeu, Buzău) - medalie de aur;

Mihnea Alexe (Colegiul Național Tudor Vianu, București) - medalie de argint;

Ștefan Dumitrescu (Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, Brașov) - medalie de argint;

Alexandru Băgăianu (Colegiul Național Sfântul Sava, București) - medalie de bronz.

* Constantin Babuc - distincții și realizări: Medalie de argint, Olimpiada Internațională de Biologie (IBO 2024), Astana, Kazahstan; Locul I, Olimpiada Republicană de Biologie (2024); Locul I, Olimpiada Republicană de Matematică (2024); Mențiune de onoare, Olimpiada Internațională de Matematică (2023); Mențiune de onoare, Olimpiada Balcanică de Matematică (2023); Medalie de argint, Olimpiada Balcanică de Fizică (2022), Cipru; Medalie de bronz, Olimpiada Internațională de Biologie (2022); Medalie de bronz, Olimpiada Internațională de Biologie (2021); Medalie de bronz, Olimpiada Internațională de Științe (IJSO 2019), Doha, Qatar; Medalie de bronz, Olimpiada Balcanică de Matematică (Jr. BMO 2020), Grecia.

ONG-uri, Asociații, Fundații in slujba educației și a civismului

* Asociația pentru Valori în Educație

- Simona Pavelescu, director executiv al Asociației pentru Valori în Educație

* Asociația Protecția Animalelor Ilfov - Platforma ilfovadopta.ro

- Hilde Tudora, director general al Asociației Protecției Animalelor Ilfov - Platforma ilfovadopta.ro

* Fundația Progress

- Camelia Crișan, director executiv al Fundației Progress

* Asociația Obștească Eco-Răzeni

- Sergiu Gurău, directorul Asociației Obștești Eco-Răzeni

Puterea exemplului:

- Andreea Ioana Colțiș, directorul Școlii Gimnaziale Virgil Iovănaș din Șofronea, Arad

- Madeline Potter, profesor la Universitatea Edinburgh

- Vlad Mureșan, artist vizual și grafician tehnic

- Elena Vorotneac, profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic cu Profil de Arte Elena Alistar din Chișinău

- Mariana Harjevschi, directoare a Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu Haldeu din Chișinău

- Valentina Nafornița, soprană.

Performanță prin curaj:

* Comitetul Național Paralimpic Român

- Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic Român, și sportivii laureați: Răzvan Nedu, Cosmin Florin Candoi, Daniel-Bebe-Vasilică Andrei, Alexandru Bologa, Mihai Bursuc, Bobi Simion.

- Răzvan Nedu - Medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de Escaladă și Para-Escaladă, 2025, Seul, Coreea de Sud;

- Cosmin Florin Candoi - Medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de Escaladă și Para-Escaladă, 2025, Seul, Coreea de Sud;

- Daniel-Bebe Vasilică Andrei - Medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de Escaladă și Para-Escaladă, 2025, Seul, Coreea de Sud;

- Alexandru Bologa - Campion mondial și european la judo pentru nevăzători;

- Mihai Bursuc - Medaliat cu bronz mondial la para-tir cu arcul pentru nevăzători;

- Bobi Simion - Clasat pe locul III, în clasamentul mondial ITTF, la para tenis de masă.

Curaj și civism în slujba comunității:

- Chris Simion Mercurian și Tiberiu Mercurian, fondatorii teatrului Grivița 53

- Fundația Filantropică Metropolis, Codin Bogdan Maticiuc, președintele Fundației Filantropice Metropolis. AGERPRES/(AS - redactor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea), conform Agerpres.

