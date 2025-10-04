Un monument dedicat regelui Carol I al României, dezvelit la Pordim, Bulgaria

Monumentul a fost inaugurat de preşedinta Adunării Naţionale, Natalia Kiselova, de deputatul român Gabriel Florea şi de primarul din Pordim, Detelin Vassilev. O delegaţie de parlamentari români a sosit de asemenea la Pordim pentru această ocazie. Bustul-monument a fost donat de Gabriel Florea, care a iniţiat construirea acestuia împreună cu municipalitatea din Pordim, potrivit Agerpres.



Preoţi bulgari şi români au oficiat o slujbă în memoria lui Carol I al României şi a soldaţilor bulgari şi români care au murit pentru libertatea Plevnei şi a Bulgariei în 1878. "Avem un prezent şi un viitor comun cu cei mai apropiaţi vecini ai noştri. Acum aproape 150 de ani, voluntari ruşi, români şi bulgari au luptat cot la cot pentru libertatea noastră. Plevna este un simbol al setei de libertate, iar Pordim este o mică parte din acest mare simbol", a subliniat Kiselova, adăugând că prin acest monument bulgarii vor înţelege mult mai bine rolul regelui român şi al luptătorilor români în eliberarea Bulgariei.



"După sfârşitul Războiului de Eliberare Ruso-Turc, Bulgaria şi România şi-au ocupat locul cuvenit în familia naţiunilor europene, iar de 148 de ani Pordim şi locuitorii săi păstrează cu drag memoria acelor vremuri glorioase prin cele două case-muzeu", a amintit primarul Vassilev. El le-a mulţumit oaspeţilor din România şi în special lui Gabriel Florea, care a îmbogăţit colecţia casei-muzeu dedicate regelui român prin donarea bustului-monument.



"Pordim este un loc al istoriei comune, unde mii de soldaţi şi-au dat viaţa pentru libertate şi independenţă. Curajul soldaţilor şi al lui Carol I al României a adus popoarelor noastre libertatea şi independenţa. Trebuie să păstrăm vie memoria acestor eroi şi să facem ca noile generaţii să afle despre ei", a subliniat Florea.



Casa-Muzeu "Majestatea Sa Regală Carol I" a fost înfiinţată în 1907. Muzeul prezintă participarea României la Războiul Ruso-Turc (1877-1878) şi activitatea Cartierului General al Armatei Române pe durata şederii principelui român Carol I la Pordim, în 1877.



