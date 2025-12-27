Vulcanul Etna prezintă noi semne de activitate: aruncă cenușă și materiale incandescente

Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia, transmite sâmbătă DPA.

Norul de cenuşă şi praf vulcanic a fost purtat spre nord-est de vânt, cu căderi uşoare de cenuşă raportate în regiunea oraşului de coastă Taormina şi la Piano Provenzana, o zonă care include pârtii de schi, a precizat institutul într-o postare pe Facebook.

Explozii sporadice au fost observate şi în craterul Bocca Nuova, unde materiale incandescente au fost aruncate până la câteva zeci de metri

deasupra marginii craterului, conform INGV.

Agenţia regională de protecţie civilă a mărit temporar nivelul de alertă pentru a indica o probabilitate ridicată de apariţie a fântânilor de lavă.

Etna, cel mai activ vulcan din Europa, cu o înălţime de aproximativ 3.400 de metri, erupe uneori de mai multe ori pe an şi este sub monitorizare constantă. Înălţimea sa se schimbă frecvent pe măsură ce erupţiile şi formarea conurilor de zgură vulcanică remodelează zona vârfului. Activitatea frecventă a vulcanului atrage un număr mare de vizitatori, mai notează DPA.