Stiri

Data publicării: 23:44 10 Feb 2026

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Autor: Dana Mihai

Gustavo Petro - Agerpres Gustavo Petro - Agerpres

Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că a scăpat unei tentative de asasinat luni în timpul unei călătorii cu elicopterul, notează AFP.

În cursul unei şedinţe de cabinet transmise în direct, Gustavo Petro a explicat că elicopterul care îl transporta nu a putut ateriza conform planului în departamentul Cordoba, pe coasta caraibiană a Columbiei, deoarece echipa sa de securitate s-a "temut" că "se va deschide focul" asupra aparatului.

Zbor schimbat pentru a evita pericolul

"Am zburat timp de patru ore şi am ajuns unde nu era planificat, fugind pentru a evita să fiu ucis", a explicat el.

Preşedintele de stânga, aflat la putere din 2022, afirmă de mai multe luni de zile că reţele armate având legături cu traficul de droguri complotează să îl asasineze.

În acest presupus complot ar fi implicaţi traficanţi de droguri care locuiesc în afara ţării şi gherile locale, precum Ivan Mordisco, cel mai căutat criminal din ţară care conduce principala facţiune dizidentă a fostelor gherile FARC care nu a semnat acordul de pace din 2016.

Citește și: Președintele Columbiei, prima reacție după ce SUA au atacat Venezuela: Alertați lumea!

În Córdoba operează Clan del Golfo, cel mai mare cartel al drogurilor din ţară, care săptămâna trecută a anunţat decizia sa de a suspenda discuţiile de pace în curs din Qatar, angajate în septembrie cu guvernul.

Cartelul a reacţionat astfel la decizia comună a preşedintelui Petro şi a omologului său american, Donald Trump, din timpul primei lor întâlniri la Washington, de a acorda prioritate acţiunilor militare împotriva a trei lideri ai unor organizaţii criminale implicate în traficul de droguri, inclusiv Chiquito Malo, şeful Clan del Golfo.

Nu este prima acuzație

Gustavo Petro, primul preşedinte de stânga al ţării, a mai denunţat în 2024 o presupusă tentativă de asasinat.

Anunţul său intervine în plină recrudescenţă a violenţei politice cu trei luni înainte de următoarele alegeri prezidenţiale din Columbia. Constituţia interzice preşedintelui în exerciţiu să candideze pentru un al doilea mandat.

Petro a anunţat, de asemenea, răpirea senatoarei indigene Aida Quilcué, marţi, într-o zonă controlată de gherile în sud-vestul Columbiei.

Numeroşi lideri politici şi sociali de stânga au fost asasinaţi în Columbia în trecut, inclusiv candidaţi la preşedinţie, victime ale traficanţilor de droguri, grupărilor paramilitare sau ale armatei. 

