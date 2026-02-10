Acord UE - Mercosur: Europarlamentarul Victor Negrescu, vot în sprijinul fermierilor europeni

Într-o postare publicată marți seara pe Facebook, europarlamentarul Victor Negrescu anunță obținerea unor clauze de salvgardare mai ferme în Acordul UE-Mercosur, care vor proteja fermierii europeni în fața importurilor din continentul sud-american.

„Am votat astăzi în Parlamentul European pentru protejarea fermierilor europeni mai ales în cazul în care Comisia Europeană ar decide aplicarea provizorie a acordului comercial cu Mercosur.

Am reușit să obținem, în această etapă, clauze de salvgardare mai ferme, care permit intervenția mai rapidă a UE atunci când importurile din Mercosur afectează agricultura europeană:

- pragul de alertă scade de la 10% la 5%;

- investigațiile pot începe în 21 de zile;

- produsele expuse concurenței neloiale sunt protejate prin proceduri accelerate.

Este o victorie de etapă, obținută și datorită demersului de a trimite acordul Mercosur la Curtea de Justiție a UE, cu sprijinul voturilor PSD. Parlamentul European a putut, în acest context, să negocieze mai bine cu statele membre. Nu a fost un vot pentru Mercosur, ci un vot preventiv.

Noile garanții sunt mai bune decât cele vechi, dar mai avem elemente de clarificat. Normele de aplicare ce urmează a fi publicate până pe 1 martie trebuie negociate corespunzător. Fermierii europeni respectă reguli stricte și nu pot concura corect cu produse obținute în condiții mult mai permisive.

Vom continua să solicităm garanții suplimentare pentru fermierii români și europeni. Agricultura europeană trebuie protejată, nu sacrificată“, a scris, pe Facebook, europarlamentarul Victor Negrescu.