Victor Negrescu: Finanțarea educației prin taxarea jocurilor de noroc și a pariurilor online
Data actualizării: 12:27 30 Ian 2026 | Data publicării: 12:24 30 Ian 2026

Victor Negrescu: Finanțarea educației prin taxarea jocurilor de noroc și a pariurilor online
Autor: Crişan Andreescu

Negrescu2

Victor Negrescu a propus, în Parlamentul European, finanțarea educației și a politicilor de tineret prin introducerea unei taxe europene armonizate pentru companiile din industria jocurilor de noroc și a pariurlor online

Inițiativa vine în contextul în care Uniunea Europeană are nevoie de resurse suplimentare pentru a face față provocărilor actuale, iar multe dintre soluțiile aflate în discuție ar putea afecta direct state membre precum România.

„Am propus o alternativă corectă și realistă pentru a finanța educația, care nu taxează cetățenii și nu pune presiune pe bugetele naționale. Vorbim despre o industrie digitală, transfrontalieră, care beneficiază de piața unică europeană, dar care este insuficient reglementată și impozitată inegal în prezent. În acest sens, am depus un amendament co-semnat de peste 20 de eurodeputați și susținut de intergrupul legislativului european pentru educație prin care solicităm ca 20% din viitorul buget european pe termen lung să meargă către educație și formarea competențelor”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu.

Potrivit eurodeputatului român, lipsa unui cadru european comun favorizează concurența neloială, evaziunea fiscală și dezvoltarea pieței negre, în timp ce profiturile generate de această industrie sunt adesea supuse optimizării fiscale și ies din Uniunea Europeană.

Propunerea vizează:

• introducerea unor reguli europene clare pentru sectorul jocurilor de noroc online;

• combaterea activităților ilegale și a evaziunii;

• protejarea consumatorilor, în special a minorilor, și prevenirea dependenței;

• crearea unei noi surse de venituri europene, fără a taxa direct cetățenii.

Noile resurse obținute ca urmare a aplicării taxei ar putea fi direcționate către priorități europene esențiale, precum educația, politicile pentru tineret, competențele digitale și prevenția.

Propunerea s-a materializat printr-un amendament care a fost depus la raportul Parlamentului European privind viitorul Cadru Financiar Multianual, beneficiind de sprijinul grupului Socialiștilor și Democraților.

Publicația Politico subliniază că propunerea ar putea „omorî mai mulți iepuri dintr-o singură lovitură”, întărind baza de venituri a Uniunii, combătând activitățile ilegale și reducând fragmentarea reglementărilor în sectorul digital.

„Este o soluție pragmatică, echilibrată și fezabilă politic, care ajută Europa să își consolideze bugetul fără a penaliza România sau cetățenii săi”, a subliniat vicepreședintele PSD al Parlamentului European, Victor Negrescu.

Comentarii

