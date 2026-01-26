€ 5.0960
DCNews Stiri Educatie Complexul Educațional Laude-Reut a celebrat Ziua Internațională a Scrisului de Mână
Data publicării: 15:08 26 Ian 2026

Complexul Educațional Laude-Reut a celebrat Ziua Internațională a Scrisului de Mână
Autor: Crişan Andreescu

Complexul Educațional Laude-Reut a marcat Ziua Internațională a Scrisului de Mână printr-un eveniment special – „Excelența se scrie literă cu literă”, organizat în premieră în București și dedicat artei scrisului.

Evenimentul a reunit elevi din ciclul primar și gimnazial ai Complexului Educațional Laude-Reut, alături de elevi invitați din mai multe școli gimnaziale din București, într-un demers educațional care a pus în valoare frumusețea, rigoarea și emoția scrisului de mână.

Într-o epocă a digitalizării accelerate, am ales să readucem în prim-plan scrisul de mână ca abilitate esențială pentru dezvoltarea concentrării, creativității, răbdării și gândirii structurate — o adevărată punte între mână, minte și suflet.

Competiția de dictare și caligrafie – pentru clasele primare și gimnaziale

Elevii și-au pus la încercare cunoștințele de limba română, atenția și rigoarea, prin transcrierea corectă, după dictare, a unui text literar, continuând apoi cu o probă de caligrafie, în care au fost evaluate claritatea, armonia literelor și eleganța scrisului de mână.

Workshop de caligrafie

Sub îndrumarea Mariei Bădescu, Grafician & Fondator MariArt, copiii au descoperit că literele pot deveni adevărate opere de artă. Demonstrațiile practice și exercițiile interactive au transformat scrisul într-o experiență creativă și plină de culoare.

Workshop de benzi desenate

Coordonat de Mihai Grăjdeanu, grafician, profesor și autor de benzi desenate, fondator al Centrului de Educație și Formare prin Benzi Desenate din cadrul MNLR, atelierul a stimulat imaginația, povestirea vizuală și bucuria de a crea. Ideile, creioanele și culorile au prins viață pe hârtie.

Workshop de caligrafie ebraică tradițională

O incursiune fascinantă în arta milenară a scrisului ebraic, coordonată de Andreea Alter, profesor de ebraică în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut, alături de elevi de liceu. Participanții au descoperit semnificațiile simbolice și istorice ale acestei forme unice de expresie culturală.

Complexul Educațional Laude-Reut a celebrat Ziua Internațională a Scrisului de Mână

Toate instrumentele de scris, adaptate fiecărui tip de activitate, au fost oferite de SchneiderPen România, partener al evenimentului.

Mulțumiri școlilor gimnaziale din București care s-au alăturat acestui demers educațional cu entuziasm și deschidere. Împreună, elevii participanți, prin implicarea, curiozitatea și creativitatea lor, au contribuit la frumusețea și reușita unei zile dedicate scrisului de mână și excelenței în educație.

Mulțumim tuturor celor implicați – elevi, profesori și parteneri – pentru energie, inspirație și zâmbete!

Eveniment organizat de Complexul Educațional Laude-Reut, în parteneriat cu SchneiderPen România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

