Concurs de caligrafie, organizat în Ziua Scrisului de Mână, 23 ianuarie

Complexul Educațional Laude-Reut organizează, în premieră în București, un eveniment dedicat Zilei Scrisului de Mână, care va avea loc vineri, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 9:00, la sediul instituției din Str. Iuliu Barasch nr. 15, Sector 3.

Evenimentul este dedicat artei scrisului de mână și va reuni elevi din ciclul primar și gimnazial ai Complexului Educațional Laude-Reut, alături de elevi din mai multe școli gimnaziale din Capitală, într-un demers care pune accent pe expresia scrisă, creativitate și dezvoltare personală.

Într-un context marcat de digitalizare accelerată, organizatorii subliniază importanța scrisului de mână ca abilitate esențială pentru dezvoltarea concentrării, a creativității și a gândirii structurate. Prin această inițiativă, Complexul Educațional Laude-Reut își propune să readucă în prim-plan valoarea educațională și culturală a scrisului de mână.

Programul evenimentului include o competiție de dictare și caligrafie; un workshop de caligrafie susținut de Maria Bădescu, grafician și fondator MariArt; un workshop de benzi desenate coordonat de Mihai Grăjdeanu, grafician, profesor și autor de benzi desenate, fondator al Centrului de Educație și Formare prin Benzi Desenate din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române; un atelier de caligrafie ebraică tradițională, susținut de profesorii catedrei de ebraică Laude-Reut.



