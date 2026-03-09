Adrian Papahagi, revoltat de reducerea sporului de doctorat: "Mi-a fost redus de la 950 la 500 brut. Fabulos! Economia e salvată..."

Filologul și profesorul Adrian Papahagi, a mărturisit că s-a trezit că i s-a redus sporul de doctorat de la 950 la 500 brut. Se întâmplă în contextul în care deși școlile și universitățile sunt exceptate explicit de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal prevăzută de OUG nr. 7/2026, același act normativ introduce reducerea indemnizației pentru titlul științific de doctor la 500 de lei brut lunar în 2026.

Astfel, măsura se aplică întregului personal bugetar, inclusiv cadrelor didactice și cercetătorilor. Prin urmare, chiar dacă școlile și universitățile nu sunt vizate direct de reducerea bugetelor de personal, cheltuielile salariale din educație au scăzut indirect prin reducerea sporului de doctorat.

Adrian Papahagi a mărturisit că pe el nu îl aceastează atât de mult această reducere, dar a atras atenția că sunt multe alte persoane care se bazau lunar pe acele câteva sute de lei luate în plus.

Adrian Papahagi, ironic: Economia e salvată. Cercetătorii, universitarii și o mână de bibliotecari erau problema

"Tocmai am fost anunțat oficial că mi s-a redus sporul de doctorat de la 950 la 500 brut. E o tăiere mascată de salarii, întrucât nu poți fi universitar fără doctorat.

Nu voi fi ipocrit: nu mă afectează prea mult. Sunt profesor plin, am un salariu mare la nivel românesc.

Am însă un prieten mai tânăr, care e bibliotecar și are trei copii. El e disperat. Am un asistent care își va susține în curând un doctorat muncit, cu ediție de manuscris medieval. Pentru el contau câteva sute de lei în plus.

Bun, au economisit de la proștii care și-au pierdut 5 ani din viață ca să scrie, trăgând mâța de coadă, un doctorat. Nu unul plagiat ca politrucii și alți ahtiați după titluri.

Foarte bine, fabulos! Economia e salvată. Cercetătorii, universitarii și o mână de bibliotecari erau problema.

Acum aștept să văd cât se taie de la servicii", a scris Adrian Papahagi pe pagina sa de Facebook.