€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Adrian Papahagi, revoltat de reducerea sporului de doctorat: "Mi-a fost redus de la 950 la 500 brut. Fabulos! Economia e salvată..."
Data actualizării: 12:52 09 Mar 2026 | Data publicării: 12:48 09 Mar 2026

Adrian Papahagi, revoltat de reducerea sporului de doctorat: "Mi-a fost redus de la 950 la 500 brut. Fabulos! Economia e salvată..."
Autor: Doinița Manic

imagine cu Adrian Papahagi OUG nr. 7/2026 prevede reducerea indemnizației pentru titlul științific de doctor la 500 de lei brut lunar în 2026. Sursa foto: Facebook Adrian Papahagi.

Filologul și profesorul Adrian Papahagi, spune că s-a trezit că i s-a redus sporul de doctorat de la 950 la 500 brut.

Filologul și profesorul Adrian Papahagi, a mărturisit că s-a trezit că i s-a redus sporul de doctorat de la 950 la 500 brut. Se întâmplă în contextul în care deși școlile și universitățile sunt exceptate explicit de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal prevăzută de OUG nr. 7/2026, același act normativ introduce reducerea indemnizației pentru titlul științific de doctor la 500 de lei brut lunar în 2026.

VEZI ȘI: BNR, semnal de alarmă: Deficitele bugetare severe nu pot susține o creștere economică sănătoasă

Astfel, măsura se aplică întregului personal bugetar, inclusiv cadrelor didactice și cercetătorilor. Prin urmare, chiar dacă școlile și universitățile nu sunt vizate direct de reducerea bugetelor de personal, cheltuielile salariale din educație au scăzut indirect prin reducerea sporului de doctorat.

Adrian Papahagi a mărturisit că pe el nu îl aceastează atât de mult această reducere, dar a atras atenția că sunt multe alte persoane care se bazau lunar pe acele câteva sute de lei luate în plus.

Adrian Papahagi, ironic: Economia e salvată. Cercetătorii, universitarii și o mână de bibliotecari erau problema

"Tocmai am fost anunțat oficial că mi s-a redus sporul de doctorat de la 950 la 500 brut. E o tăiere mascată de salarii, întrucât nu poți fi universitar fără doctorat.

VEZI ȘI: Studenții protestează alături de sindicatele din învățământ: Reducerea burselor și limitarea transportului, printre nemulțumiri VIDEO

Nu voi fi ipocrit: nu mă afectează prea mult. Sunt profesor plin, am un salariu mare la nivel românesc.

Am însă un prieten mai tânăr, care e bibliotecar și are trei copii. El e disperat. Am un asistent care își va susține în curând un doctorat muncit, cu ediție de manuscris medieval. Pentru el contau câteva sute de lei în plus.

Bun, au economisit de la proștii care și-au pierdut 5 ani din viață ca să scrie, trăgând mâța de coadă, un doctorat. Nu unul plagiat ca politrucii și alți ahtiați după titluri.

Foarte bine, fabulos! Economia e salvată. Cercetătorii, universitarii și o mână de bibliotecari erau problema.
Acum aștept să văd cât se taie de la servicii", a scris Adrian Papahagi pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian papahagi
reducere spor doctorat 2026
profesori
bibliotecari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Orașul din România care va introduce semafoare inteligente: Roșu automat la depășirea vitezei
Publicat acum 13 minute
Discuții despre buget: Bolojan și ministrul Finanțelor, întâlnire cu parlamentari PNL. Când ar putea fi adoptat proiectul
Publicat acum 21 minute
Val de declarații declarate NULE în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul la procurori
Publicat acum 28 minute
Adrian Papahagi, revoltat de reducerea sporului de doctorat: "Mi-a fost redus de la 950 la 500 brut. Fabulos! Economia e salvată..."
Publicat acum 48 minute
Vila Rihannei, atacată cu focuri de armă, de o femeie. Cântăreața se afla în locuință în momentul atacului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Atac al Iranului sub conducerea noului lider suprem/ Explozii în Dubai, luni dimineață
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 37 minute
Horoscop 9 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close