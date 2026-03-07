€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război
Data actualizării: 21:35 07 Mar 2026 | Data publicării: 21:33 07 Mar 2026

EXCLUSIV Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război
Autor: Ioan-Radu Gava

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, a explicat ce are de făcut statul în fața creșterilor „speculative“ la carburanți din această perioadă.

În aceste zile au avut loc noi scumpiri ale carburanților, iar benzina a depășit pentru prima dată pragul psihologic de 8 lei, în timp ce motorina a trecut de 8,2 lei pe litru. Cu toate acestea, potrivit lui Dumitru Costin, creșterile de preț nu sunt încă determinate de războiul din Orientul Mijlociu, ci de „specula“ marilor jucători de pe piață.

„Noi nu avem o economie de piață funcțională. Este o economie care încearcă să-și găsească drumul, imatură, care e plină de comportamente speculative. Priviți ce se întâmplă acum cu prețurile la benzină și motorină. Eu înțeleg că peste câteva săptămâni, poate o lună, ținând cont de evoluția prețului țițeiului, produsele petroliere vor ajunge la anumite prețuri. 

Bă', dar să folosești această conjunctură și, din marfa pe care tu o ai pe teritoriul României și în rețeaua de benzinării, să crești de la o oră la alta prețul în mod speculativ ... nu se face“, a spus Dumitru Costin arătându-le obrazul marilor jucători din piață.

CITEȘTE ȘI                 -                 Accizele la carburanți, reduse dacă prețul benzinei și motorinei crește și mai mult. Ministrul Energiei: Reducem aproape 55% din cost

Prețurile la benzină și motorină au explodat. Dumitru Costin (BNS)

Prețurile la benzină și motorină au explodat. Dumitru Costin (BNS), recomandări pentru Guvernul României

Întrebat unde sunt instituțiile statului, Dumitru Costin a precizat că a discutat „cu ministrul Energiei și avem pe anumite direcții același punct de vedere“.

„L-am încurajat să ceară Consiliului Concurenței și ANPC să intervină rapid pe acest comportament speculativ al operatorilor economici din piață. Sunt câțiva mari importatori de resurse petroliere și unii care mai produc în România. Toate aceste resurse intră pe lanțurile de benzinării care operează pe sistem de franciză. Benzinăriile sunt, practic, niște SRL-uri care au niște contracte cu marii jucători din piață.

CITEȘTE ȘI                 -                Când ar putea ajunge motorina și benzina 10 lei / litru. Avertismentul lui Bogdan Ivan după "minciunile sfruntate"

Prin contract, mărcile celebre le livrează cantitățile de carburant și le fixează și prețurile. Benzinăriile pot să câștige din cârnați, eugenii, biscuiți etc. Acolo pot să facă mai mulți bani. În rest, sunt sub controlul companiei mari care le dictează regulile. Benzinăriile sunt strict controlate, prin contract, de marii operatori.

Trebuie văzut ce a animat acest entuziasm de a specula momentul. E clar un comportament speculativ și de fiecare dată, piața s-a lovit de această problemă“, a spus Dumitru Costin.

„Cea de-a doua operațiune pe care trebuie să o facă Guvernul este aceea de ținere sub control a prețurilor, unde trebuie să faci mai multe lucruri. În primul rând să invite marii jucători la masă și să vadă estimările tuturor pentru perioada următoare. Apoi, Guvernul trebuie să ajusteze nivelul accizelor“, a mai spus președintele BNS, Dumitru Costin.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dumitru costin
bns
benzina
motorina
pret benzina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Accident cu un mort și trei răniți la Pitești. Șoferul care l-a provocat a fugit, fiind prins ulterior sub influența băuturilor alcoolice
Publicat acum 31 minute
Mesaje și urări de 8 Martie. Cele mai frumoase cuvinte pe care le poți transmite femeilor din viața ta
Publicat acum 50 minute
Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Ziua Mamei sau Ziua Femeii? Ce sărbătorim, de fapt, pe 8 Martie
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Celebrul zgârie-nori 23 Marina din Dubai a fost lovit de resturile unei drone. Fum la etajul 88 / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Marcel Ciolacu, lecție pentru Oana Țoiu: Așa se face. Se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații
Publicat acum 11 ore si 31 minute
Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea
Publicat acum 13 ore si 8 minute
România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video
Publicat acum 14 ore si 15 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 8: A fost anunțată extinderea operațiunilor de război. Iranul a lovit din nou în Dubai
Publicat acum 10 ore si 11 minute
Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close