Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război

În aceste zile au avut loc noi scumpiri ale carburanților, iar benzina a depășit pentru prima dată pragul psihologic de 8 lei, în timp ce motorina a trecut de 8,2 lei pe litru. Cu toate acestea, potrivit lui Dumitru Costin, creșterile de preț nu sunt încă determinate de războiul din Orientul Mijlociu, ci de „specula“ marilor jucători de pe piață.

„Noi nu avem o economie de piață funcțională. Este o economie care încearcă să-și găsească drumul, imatură, care e plină de comportamente speculative. Priviți ce se întâmplă acum cu prețurile la benzină și motorină. Eu înțeleg că peste câteva săptămâni, poate o lună, ținând cont de evoluția prețului țițeiului, produsele petroliere vor ajunge la anumite prețuri.

Bă', dar să folosești această conjunctură și, din marfa pe care tu o ai pe teritoriul României și în rețeaua de benzinării, să crești de la o oră la alta prețul în mod speculativ ... nu se face“, a spus Dumitru Costin arătându-le obrazul marilor jucători din piață.

Prețurile la benzină și motorină au explodat. Dumitru Costin (BNS), recomandări pentru Guvernul României

Întrebat unde sunt instituțiile statului, Dumitru Costin a precizat că a discutat „cu ministrul Energiei și avem pe anumite direcții același punct de vedere“.

„L-am încurajat să ceară Consiliului Concurenței și ANPC să intervină rapid pe acest comportament speculativ al operatorilor economici din piață. Sunt câțiva mari importatori de resurse petroliere și unii care mai produc în România. Toate aceste resurse intră pe lanțurile de benzinării care operează pe sistem de franciză. Benzinăriile sunt, practic, niște SRL-uri care au niște contracte cu marii jucători din piață.

Prin contract, mărcile celebre le livrează cantitățile de carburant și le fixează și prețurile. Benzinăriile pot să câștige din cârnați, eugenii, biscuiți etc. Acolo pot să facă mai mulți bani. În rest, sunt sub controlul companiei mari care le dictează regulile. Benzinăriile sunt strict controlate, prin contract, de marii operatori.

Trebuie văzut ce a animat acest entuziasm de a specula momentul. E clar un comportament speculativ și de fiecare dată, piața s-a lovit de această problemă“, a spus Dumitru Costin.

„Cea de-a doua operațiune pe care trebuie să o facă Guvernul este aceea de ținere sub control a prețurilor, unde trebuie să faci mai multe lucruri. În primul rând să invite marii jucători la masă și să vadă estimările tuturor pentru perioada următoare. Apoi, Guvernul trebuie să ajusteze nivelul accizelor“, a mai spus președintele BNS, Dumitru Costin.