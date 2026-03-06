€ 5.0941
DCNews Stiri SUA au anunțat o nouă estimare a duratei conflicului din Iran
Data publicării: 22:33 06 Mar 2026

SUA au anunțat o nouă estimare a duratei conflicului din Iran
Autor: Iulia Horovei

donald trump iran Președintele american Donald Trump. În fundal, Teheranul bombardat. Sursa foto: Agerpres. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Statele Unite ale Americii au anunțat, vineri, 6 martie, o nouă estimare a duratei conflictului declanșat alături de Israel în Iran.

Operațiunea militară americană împotriva Iranului ar putea dura între patru și șase săptămâni, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, vineri, 6 martie.

Deși Donald Trump a sugerat anterior că războiul va dura aproximativ patru până la cinci săptămâni, el și-a reiterat afirmațiile, spunând că acest conflict ar putea dura „mult mai mult”. 

Totodată, Pete Hegseth, Secretarul de Război al Statelor Unite ale Americii, a declarat că SUA „își va lua tot timpul necesar pentru a se asigura că vom reuși”.

Casa Albă: SUA au destule stocuri de arme pentru acest război

Vorbind înaintea unei întâlniri dintre Trump și principalii funcționari din domeniul apărării, Leavitt a adăugat că SUA au suficiente stocuri de arme pentru a-și satisface toate nevoile operaționale din Iran. 

Ea a mai spus că SUA au în vedere o serie de persoane pentru a conduce Iranul, după ce președintele a declarat astăzi că vizează „capitarea necondiționată” a guvernului iranian

„Ceea ce vrea să spună preşedintele este că, atunci când va stabili, în calitatea sa de comandant-şef, că Iranul nu mai reprezintă o ameninţare pentru Statele Unite şi că obiectivele Operaţiunii Epic Fury au fost atinse, atunci Iranul se va afla într-o situaţie de capitulare necondiţionată, indiferent dacă acesta recunoaşte sau nu acest lucru”, a declarat ea reporterilor.

Totodată, Leavitt a declarat că SUA sunt pe cale „să controleze” spaţiul aerian iranian, adăugând că Washingtonul se aşteaptă ca obiectivele realizabile ale Statelor Unite să fie îndeplinite în patru până la şase săptămâni, a consemnat Reuters și preluat de Agerpres.

