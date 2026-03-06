€ 5.0941
DCNews Stiri Israelul confirmă: Avioanele sale au atacat buncărul ayatollahului Khamenei
Data actualizării: 15:18 06 Mar 2026 | Data publicării: 15:17 06 Mar 2026

Israelul confirmă: Avioanele sale au atacat buncărul ayatollahului Khamenei
Autor: Alexandra Curtache

avion militar Akrotiri, Cipru Avion militar deasupra bazei militare britanice din Akrotiri, Cipru. Sursa foto: Agerpres

Armata israeliană a confirmat vineri că forţele sale aeriene au bombardat sâmbăta trecută buncărul militar subteran al fostului lider spiritual iranian Ali Khamenei "în inima Teheranului", operaţiune la care au participat circa 50 de avioane de luptă, relatează agenţiile EFE şi DPA.

Complexul subteran este amplasat sub clădiri guvernamentale, se extinde sub mai multe străzi şi are intrări multiple, afirmă armata israeliană într-un comunicat, în care confirmă de asemenea că a fost ghidată de "informaţii precise" în atacul asupra buncărului ayatollahului Khamenei.

Acest buncăr militar subteran avea rolul de a fi utilizat de Khamenei ca centru de comandă securizat pentru situaţii de urgenţă, iar la bombardamentul asupra acestuia au participat circa 50 de avioane de atac israeliene, se arată în acelaşi comunicat.

Citește și: Israelul anunță noi „surprize“ în războiul cu Iranul: Ce presupune „următoarea fază“ a conflictului

Detalii din planul operaţiunii SUA–Israel

Şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a prezentat luni detalii din planul iniţial al operaţiunii de atacuri aeriene lansate în comun sâmbătă de SUA şi Israel împotriva Iranului.

Conform acestui plan, operaţiunea ar fi trebuit să înceapă în noaptea de vineri spre sâmbătă, dar în cele din urmă a fost lansată sâmbătă dimineaţă, cu "un eveniment declanşator realizat de Forţele de Apărare ale Israelului, facilitat de comunitatea de informaţii a SUA", a spus generalul american, referindu-se la atacul israelian asupra complexului unde de afla Khamenei.

Momentul ales pentru atac

Amânarea lansării operaţiunii până sâmbătă dimineaţă a fost decisă după ce serviciile de informaţii americane au aflat că în acea dimineaţă Khamenei urma să aibă o întâlnire în complexul său cu responsabili politici şi militari, astfel că SUA şi Israelul au ales să aştepte acel moment pentru a-i putea ucide pe toţi în atacul iniţial prin care a început campania de bombardamente.

Au fost de asemenea ucişi soţia ayatollahului, una dintre fiicele lui, un ginere, o noră, un nepot şi o nepoată în vârstă de 14 luni.

