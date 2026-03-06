Avertisment din Lituania: Rusia își extinde armata la granița NATO. Risc de război cu aliații

Serviciile de informații de la Vilnius atrag atenția asupra unor evoluții militare care ar putea avea consecințe serioase pentru securitatea regională. Potrivit evaluărilor făcute de autoritățile lituaniene, Rusia își extinde armata la granița NATO, dezvoltând infrastructură și unități militare ce ar putea deveni puncte de sprijin într-un eventual conflict cu statele Alianței.

Estimarea a fost inclusă într-un raport citat de presa internațională, în care se analizează modul în care Moscova ar putea să își refacă capacitățile militare în anii următori.

Specialiștii din serviciile lituaniene spun că evoluția depinde în mare măsură de contextul politic și economic, inclusiv de menținerea sau ridicarea sancțiunilor occidentale. Dacă presiunea economică asupra Rusiei ar scădea, există posibilitatea ca Moscova să fie pregătită pentru un conflict militar la scară largă cu NATO într-un interval de aproximativ șase ani.

Raportul serviciilor de informații oferă și o estimare privind dimensiunea potențială a forțelor armate ruse în viitor.

"Rusia ar putea, probabil, să reconstruiască o armată cu 30-50% mai mare decât cea de dinainte de război, echipată cu tehnologie modernă și cu rezerve strategice de arme și muniții complet restaurate”, se arată în raport. „Acest lucru ar pregăti Rusia pentru operațiuni militare convenționale împotriva NATO".

Evaluarea indică faptul că, în cazul unei refaceri accelerate a industriei militare și a capacităților logistice, Moscova ar putea redeveni o forță militară considerabilă în Europa.

Obiectivele Moscovei în Europa și Ucraina

Documentul citat de autoritățile lituaniene menționează că obiectivele strategice ale Rusiei nu s-au schimbat. În opinia analiștilor, Kremlinul urmărește să modifice echilibrul de putere pe continent și să obțină control deplin asupra Ucrainei.

În același timp, industria de apărare a Rusiei a beneficiat de sprijin extern, în special din partea Chinei, ceea ce ar fi redus dependența Moscovei de tehnologiile occidentale. Specialiștii avertizează că, după încheierea conflictului din Ucraina, surplusul de armament rezultat din producția de război ar putea avea „consecințe pentru securitatea globală”.

Tensiuni în regiunea baltică

Lituania, stat membru al NATO și al Uniunii Europene, are o poziție geografică sensibilă, fiind situată atât la granița cu Rusia, cât și cu Belarus. De la începutul războiului din Ucraina, Vilnius s-a numărat printre cei mai vocali susținători ai Kievului.

Raportul serviciilor de informații face referire și la incidentele din 2024, când mai multe colete au explodat pe teritoriul Lituaniei. Aceste evenimente au fost atribuite serviciilor de informații militare ruse și ar putea reprezenta, potrivit analizei, un tip de operațiune care ar putea fi extins pentru a viza civili.

Documentul abordează și incidentele recente din Marea Baltică, unde au fost raportate întreruperi ale conductelor de gaze, cablurilor electrice și liniilor de telecomunicații. Potrivit raportului lituanian, aceste probleme, asociate unor nave care au plecat din porturi rusești, nu ar fi fost provocate intenționat.

În acest context tensionat, statele baltice rămân în alertă ridicată. De asemenea, NATO a transmis că își va consolida prezența militară în regiune. Situația este urmărită atent, mai ales în condițiile actuale de haos geopolitic, conform News.az.

