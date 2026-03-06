€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Avertisment din Lituania: Rusia își extinde armata la granița NATO. Risc de război cu aliații
Data publicării: 22:01 06 Mar 2026

Avertisment din Lituania: Rusia își extinde armata la granița NATO. Risc de război cu aliații
Autor: Tiberiu Vasile

Avertisment din Lituania: Rusia își extinde armata la granița NATO. Risc de război cu aliații Baza militara din Rusia rol ilustrativ. Sursa Foto: Freepik

Serviciile de informații din Lituania avertizează că Rusia își extinde armata la granița NATO, iar dacă sancțiunile occidentale vor fi ridicate, Moscova ar putea deveni capabilă de un conflict militar major cu Alianța.

Serviciile de informații de la Vilnius atrag atenția asupra unor evoluții militare care ar putea avea consecințe serioase pentru securitatea regională. Potrivit evaluărilor făcute de autoritățile lituaniene, Rusia își extinde armata la granița NATO, dezvoltând infrastructură și unități militare ce ar putea deveni puncte de sprijin într-un eventual conflict cu statele Alianței.

Estimarea a fost inclusă într-un raport citat de presa internațională, în care se analizează modul în care Moscova ar putea să își refacă capacitățile militare în anii următori.

Specialiștii din serviciile lituaniene spun că evoluția depinde în mare măsură de contextul politic și economic, inclusiv de menținerea sau ridicarea sancțiunilor occidentale. Dacă presiunea economică asupra Rusiei ar scădea, există posibilitatea ca Moscova să fie pregătită pentru un conflict militar la scară largă cu NATO într-un interval de aproximativ șase ani.

Rusia își extinde armata la granița NATO

Raportul serviciilor de informații oferă și o estimare privind dimensiunea potențială a forțelor armate ruse în viitor.

"Rusia ar putea, probabil, să reconstruiască o armată cu 30-50% mai mare decât cea de dinainte de război, echipată cu tehnologie modernă și cu rezerve strategice de arme și muniții complet restaurate”, se arată în raport. „Acest lucru ar pregăti Rusia pentru operațiuni militare convenționale împotriva NATO".

Evaluarea indică faptul că, în cazul unei refaceri accelerate a industriei militare și a capacităților logistice, Moscova ar putea redeveni o forță militară considerabilă în Europa.

Obiectivele Moscovei în Europa și Ucraina

Documentul citat de autoritățile lituaniene menționează că obiectivele strategice ale Rusiei nu s-au schimbat. În opinia analiștilor, Kremlinul urmărește să modifice echilibrul de putere pe continent și să obțină control deplin asupra Ucrainei.

În același timp, industria de apărare a Rusiei a beneficiat de sprijin extern, în special din partea Chinei, ceea ce ar fi redus dependența Moscovei de tehnologiile occidentale. Specialiștii avertizează că, după încheierea conflictului din Ucraina, surplusul de armament rezultat din producția de război ar putea avea „consecințe pentru securitatea globală”.

Tensiuni în regiunea baltică

Lituania, stat membru al NATO și al Uniunii Europene, are o poziție geografică sensibilă, fiind situată atât la granița cu Rusia, cât și cu Belarus. De la începutul războiului din Ucraina, Vilnius s-a numărat printre cei mai vocali susținători ai Kievului.

Raportul serviciilor de informații face referire și la incidentele din 2024, când mai multe colete au explodat pe teritoriul Lituaniei. Aceste evenimente au fost atribuite serviciilor de informații militare ruse și ar putea reprezenta, potrivit analizei, un tip de operațiune care ar putea fi extins pentru a viza civili.

Documentul abordează și incidentele recente din Marea Baltică, unde au fost raportate întreruperi ale conductelor de gaze, cablurilor electrice și liniilor de telecomunicații. Potrivit raportului lituanian, aceste probleme, asociate unor nave care au plecat din porturi rusești, nu ar fi fost provocate intenționat.

În acest context tensionat, statele baltice rămân în alertă ridicată. De asemenea, NATO a transmis că își va consolida prezența militară în regiune. Situația este urmărită atent, mai ales în condițiile actuale de haos geopolitic, conform News.az.

CITEȘTE ȘI: Țara din UE care reia serviciul militar obligatoriu după 17 ani
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lituania
nato
rusia
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Top sfaturi și obiceiuri mai puțin luate în seamă pentru menținerea sănătății aparatului urinar
Publicat acum 41 minute
Granturi de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat. Planul lui Bogdan Ivan pentru facuri mici și stabilitate
Publicat acum 53 minute
SUA au anunțat o nouă estimare a duratei conflicului din Iran
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ce sunt cuplurile surogat? Radu Leca, Mihai Jianu și Dana Iancu răspund sâmbătă
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Avertisment din Lituania: Rusia își extinde armata la granița NATO. Risc de război cu aliații
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 47 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 9 ore si 46 minute
Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Publicat acum 8 ore si 36 minute
Irina Ponta s-a întors în România după ce a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Daciana Sârbu, anunțul momentului
Publicat acum 14 ore si 24 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
Publicat acum 7 ore si 34 minute
MAE a întrerupt transmisiunea live a briefingului de presă de azi fix când jurnaliștii au început să pună întrebări / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close