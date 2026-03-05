Culise de Otopeni: Observație după ce două aeronave FlyDubai și Qatar Airways au aterizat la București FOTO

Informațiile de ultimă oră de pe Aeroportul Otopeni arată că mâine noapte este programată o cursă TAROM din București spre Riad. Nu sunt încă informații cu privire la data de întoarcere.

Astăzi, în schimb, se pare că au aterizat pe Aeroportul Otopeni două aeronave, una FlyDubai, alta Qatar Airways. ”Nu au pasageri prea mulți aduși” ne-a spus sursa.

În seara aceasta, nimic nu zboară, așa cum au arătat și informările companiilor aeriene, spre Beirut, Tel Aviv, Amman, Cairo.

