Curs valutar:
DCNews Stiri Culise de Otopeni: Observație după ce două aeronave FlyDubai și Qatar Airways au aterizat la București FOTO
Data actualizării: 21:01 05 Mar 2026 | Data publicării: 21:00 05 Mar 2026

Culise de Otopeni: Observație după ce două aeronave FlyDubai și Qatar Airways au aterizat la București FOTO
Autor: Irina Constantin

Două aeronave au aterizat la București din Orientul Mijlociu, o alta TAROM urmează să decoleze.

Informațiile de ultimă oră de pe Aeroportul Otopeni arată că mâine noapte este programată o cursă TAROM din București spre Riad. Nu sunt încă informații cu privire la data de întoarcere. 

Astăzi, în schimb, se pare că au aterizat pe Aeroportul Otopeni două aeronave, una FlyDubai, alta Qatar Airways. ”Nu au pasageri prea mulți aduși” ne-a spus sursa. 

În seara aceasta, nimic nu zboară, așa cum au arătat și informările companiilor aeriene, spre Beirut, Tel Aviv, Amman, Cairo

Citește aici evoluția zilei în războiul din Orientul Mijlociu: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Iranul nu solicită nici încetarea focului, nici negocieri cu SUA 

razboi
tarom
romani
orientul mijlociu
aeronava
