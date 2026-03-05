Apelul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

Conform ghidului UNESCO Associations and Clubs for UNESCO: A Practical Guide (2021), această rețea globală reprezintă o punte esențială între idealurile UNESCO și acțiunea locală. Asociațiile și Cluburile pentru UNESCO au rolul de a reuni persoane care, animate de principiile enunțate în Constituția UNESCO, aleg să promoveze obiectivele și prioritățile UNESCO prin inițiative concrete.

Rețeaua Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO poate include entități cu diverse forme de organizare:

• Cluburi școlare și universitare - sunt constituite în cadrul unor instituții de învățământ, desfășoară activități axate pe implicarea tinerilor și beneficiază de structura administrativă a unităților de învățământ.

• Organizații non-guvernamentale -se adresează publicului larg și au, de obicei în componență, personalități din mediul cultural și academic.

Acreditarea dată de Comisia Națională a României pentru UNESCO le oferă acestora apartenența la o rețea de prestigiu, care se raportează în activitățile sale la valorile universale: educație, cultură și dezvoltare durabilă.

Activitățile principale pe care Asociațiile și Cluburile pentru UNESCO sunt încurajate să le desfășoare pot fi:

• promovarea zilelor internaționale și decadelor proclamate de ONU și UNESCO.

• dezvoltarea de proiecte bazate pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).

• promovarea documentației, programelor, evenimentelor și priorităților UNESCO naționale și internaționale în România (traducerea documentelor și studiilor în limba română, participarea, alături de Comisia Națională a României pentru UNESCO la campaniile naționale și internaționale UNESCO, organizarea de evenimente, etc.)

Procesul de desemnare respectă Cadrul de Reglementare privind Asociațiile și Cluburile pentru UNESCO, adoptat în cadrul celei de-a 39-a sesiuni a Conferinței Generale UNESCO.

Acreditarea este acordată pe o perioadă de 3 ani, fiind gestionată de CNR-UNESCO pentru a asigura calitatea și imparțialitatea.

Selecția organizațiilor care vor face parte din rețeaua Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO este realizată de un Comitet Național de Desemnare (CND) care analizează conformitatea acțiunilor aplicanților cu etica organizației UNESCO și are în componență, pe lângă reprezentanți ai CNR-UNESCO și ai Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO, persoane delegate de ministerele române reprezentative pentru activitatea UNESCO.

Entitățile acreditate trebuie să raporteze anual activitatea și au dreptul exclusiv de a folosi denumirea oficială „asociație/club pentru UNESCO” și un logo aprobat de UNESCO, care le va fi furnizat de CNR-UNESCO.

Pentru a putea participa la selecție, organizațiile trebuie să îndepinească criteriile de eligibilitate:

-să aibă statut de ONG, în conformitate cu OG 26/2000 sau să funcționeze ca structură asociativă școlară care funcționează cu aprobarea și pe baza administrativă a unei unități școlare acreditate.

-să fi avut o activitate demonstrabilă în domeniile UNESCO în ultimii 3 ani

să aibă capacitate administrativă și să delege un reprezentant permanent în relația cu CNR-UNESCO (angajat sau voluntar)

-să poată dovedi integritatea, iar reprezentantul legal să declare pe propria răspundere absența antecedentelor penale

Pentru următoarea perioadă de mandat - 2026 -2029, organizațiile sunt așteptate să completeze un formular de aplicație online care poate fi accesat direct de pe website-ul CNR-UNESCO.

Aplicațiile vor fi deschise până la data de 15 martie, rezultatele evaluării dosarelor de aplicație de către Comitetul Național de Desemnare urmând să fie comunicate oficial fiecărei entități înscrise, la finalul lunii aprilie.

Documentele informative care stau la baza procedurii de selecție, precum și formularul online de aplicație pot fi consultate pe website-ul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, pe pagina dedicată aplicațiilor:

https://www.cnr-unesco.ro/ro/activitate/apel-de-candidaturi--pentru--desemnarea-organizatiilor-care-vor-face-parte-din-reteaua-asociatiilor-si-cluburilor-pentru-unesco-din-romania-perioada-20262029