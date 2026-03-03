Marea Britanie trimite distrugătorul Dragon în Cipru pentru apărarea anti-drone iraniene / Video

Decizia a fost luată după ce o dronă iraniană a avariat luni pista bazei aeriene britanice Akrotiri de pe insula Cipru.

Elicoptere cu armament anti-drone alături de distrugătorul Dragon în Cipru

Conform şefului guvernului de la Londra, alături de nava militară vor fi desfășurate în regiune şi elicoptere cu armament anti-drone.

"Regatul Unit este pe deplin angajat faţă de securitatea Ciprului şi a personalului militar britanic cu baza acolo", a declarat Keir Starmer într-un mesaj postat pe rețeaua X, menționând că a discutat subiectul şi cu preşedintele Ciprului Nikos Christodoulides. "Ne continuăm operaţiunile defensive", a afirmat prim-ministrul.

La rândul lor, Franţa şi Grecia au anunţat că se vor alătura apărării Ciprului cu sisteme antirachetă şi contra dronelor.

Ce este distrugătorul Dragon

Dragon este un distrugător antiaerian din clasa 45, denumită şi D sau Daring. Are în dotare sistemul de rachete Sea Viper şi radare avansate, cu scopul de a urmări şi neutraliza ameninţările aeriene, conform site-ului Royal Navy, marina militară regală britanică.

