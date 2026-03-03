€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940
 
DCNews Stiri Marea Britanie trimite distrugătorul Dragon în Cipru pentru apărarea anti-drone iraniene / Video
Data actualizării: 21:23 03 Mar 2026 | Data publicării: 21:12 03 Mar 2026

Marea Britanie trimite distrugătorul Dragon în Cipru pentru apărarea anti-drone iraniene / Video
Autor: Andrei Itu

orientul mijlociu harta Freepik @chormail Sursa foto: Freepik, @chormail

Premierul Keir Starmer a anunțat marți că Regatul Unit va trimite în Cipru distrugătorul antiaerian Dragon.

Decizia a fost luată după ce o dronă iraniană a avariat luni pista bazei aeriene britanice Akrotiri de pe insula Cipru.

Elicoptere cu armament anti-drone alături de distrugătorul Dragon în Cipru

Conform şefului guvernului de la Londra, alături de nava militară vor fi desfășurate în regiune şi elicoptere cu armament anti-drone.

"Regatul Unit este pe deplin angajat faţă de securitatea Ciprului şi a personalului militar britanic cu baza acolo", a declarat Keir Starmer într-un mesaj postat pe rețeaua X, menționând că a discutat subiectul şi cu preşedintele Ciprului Nikos Christodoulides. "Ne continuăm operaţiunile defensive", a afirmat prim-ministrul.

Video

La rândul lor, Franţa şi Grecia au anunţat că se vor alătura apărării Ciprului cu sisteme antirachetă şi contra dronelor.

Ce este distrugătorul Dragon

Dragon este un distrugător antiaerian din clasa 45, denumită şi D sau Daring. Are în dotare sistemul de rachete Sea Viper şi radare avansate, cu scopul de a urmări şi neutraliza ameninţările aeriene, conform site-ului Royal Navy, marina militară regală britanică. 

Vezi și - LIVE Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

distrugator
cipru
uk
keir starmer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Florin Cotoșman încheie mandatul la conducerea Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu investiții europene record în modernizare și digitalizare
Publicat acum 15 minute
Universitatea Cluj revine spectaculos și învinge Hermannstadt în Cupa României. Cu cine se va duela în semifinale
Publicat acum 21 minute
Țara europeană care îți oferă până la 70.000 € pentru a te muta sau a renova în mediul rural
Publicat acum 28 minute
Gala CONAF 2026: Maria Țoghină, premiată la „Women in Economy”
Publicat acum 37 minute
Compozitorul Jolt Kerestely, creatorul piesei ”Copacul”, a murit. ”Ne despărţim de om, dar nu şi de muzica lui”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 20 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Atac cu dronă în apropierea consulatului SUA din Dubai
Publicat acum 14 ore si 2 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 14 ore si 16 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 44 minute
Donald Trump, anunțul momentului despre războiul cu Iranul
Publicat acum 10 ore si 9 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close