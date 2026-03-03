€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940
 
DCNews Stiri Internațional Trump: Iranienii rămân fără lansatoare de rachete. Bazele lor militare, decimate
Data publicării: 19:06 03 Mar 2026

Trump: Iranienii rămân fără lansatoare de rachete. Bazele lor militare, decimate
Autor: D.C.

drona atac aerian conflict Atac aerian/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Președintele Donald Trump a anunțat că Iranul rămâne fără capacitatea de lansare a rachetelor balistice. Administrația americană este deschisă unei colaborări cu unii dintre membrii supraviețuitori ai regimu...

Președintele Donald Trump a anunțat că Iranul rămâne fără capacitatea de lansare a rachetelor balistice.

Administrația americană este deschisă unei colaborări cu unii dintre membrii supraviețuitori ai regimului conducător al țării.

Într-o convorbire telefonică făcută cu POLITICO, Trump a susținut că puterea militară a Teheranului este distrusă. Chiar dacă forțele iraniene mai pot încă să lanseze rachete, în scurt timp vor rămâne fără lansatoare, a asigurat președintele. Bazele lor de lansare sunt decimate. Avem suficient armament și muniție, am pregătit stocuri din vreme, iar companiile de Apărare au crescut producția.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Trump: Iranienii rămân fără lansatoare de rachete. Bazele lor militare, decimate
Publicat acum 20 minute
Profesor meditator din București, anchetat după ce ar fi agresat o adolescentă chiar în timpul unei ore de pregătire
Publicat acum 31 minute
Moment critic pentru turism. Atu-ul major al României, nefructificat
Publicat acum 35 minute
Iranul avertizează SUA și Israelul că vor ataca toate centrele economice din Orientul Mijlociu
Publicat acum 50 minute
Poate ataca Iranul țările europene? Cristian Diaconescu: Ascund o altă intenție
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Marea Britanie trimite distrugătorul de apărare aeriană HMS Dragon în Cipru
Publicat acum 10 ore si 21 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 10 ore si 35 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 3 minute
Donald Trump, anunțul momentului despre războiul cu Iranul
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close