Trump: Iranienii rămân fără lansatoare de rachete. Bazele lor militare, decimate

Președintele Donald Trump a anunțat că Iranul rămâne fără capacitatea de lansare a rachetelor balistice.
Administrația americană este deschisă unei colaborări cu unii dintre membrii supraviețuitori ai regimului conducător al țării.
Într-o convorbire telefonică făcută cu POLITICO, Trump a susținut că puterea militară a Teheranului este distrusă. Chiar dacă forțele iraniene mai pot încă să lanseze rachete, în scurt timp vor rămâne fără lansatoare, a asigurat președintele. Bazele lor de lansare sunt decimate. Avem suficient armament și muniție, am pregătit stocuri din vreme, iar companiile de Apărare au crescut producția.
de Anca Murgoci