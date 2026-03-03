Averea uriașă a lui Ali Khamenei: Cum a construit un imperiu de peste 100 de miliarde $ în Iran

Iran traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Pentru milioane de oameni, viața de zi cu zi se rezumă la întrebări legate de apa curentă, electricitate sau mâncare pe masă. În același timp, Ali Khamenei a reușit să construiască un imperiu financiar de peste 100 de miliarde de dolari, afaceri și proprietăți care i-au asigurat familiei sale o avere uriașă. Moartea liderului suprem ridică acum o întrebare crucială. Cine va moșteni aceste active și ce se va întâmpla dacă regimul de la Teheran se schimbă brusc?

Viața grea a iranienilor

Majoritatea cetățenilor nu mai sunt preocupați doar de cheltuielile lunare. Pentru mulți, fiecare zi e o luptă. Robinetul poate fi secat, electricitatea sărită, iar masa de seară incertă. Pe fondul supravegherii stricte a Corpul Gardienilor Revoluției Islamice și al patrulelor morale, iranienii ajung la sfârșitul lunii mai săraci decât au început, din cauza devalorizării monedei și a inflației galopante.

Cum s-a construit imperiul

Evaluările făcute de-a lungul anilor arată că fonduri legate de Khamenei au fost păstrate în conturi bancare din Venezuela, Emiratele Arabe Unite, Siria, Franța, Marea Britanie și mai multe țări africane. O mare parte din această avere uriașă provine din entități controlate de stat, care gestionează infrastructura, proprietățile și sectorul imobiliar din Iran. Estimările indică faptul că averea familiei depășește de două ori totalul exporturilor de petrol ale Iranului din 2025.

Investițiile includ sute de milioane de dolari în aur și diamante, participații de control în companii de telecomunicații și petrol, fonduri de capital de risc și zeci de organizații care funcționează aparent ca ONG-uri caritabile. Acestea oferă sprijin văduvelor, orfanilor și răniților de război și investesc în infrastructură, educație și sănătate, însă companii indirect legate de liderul suprem ar fi profitat de aceste activități. Alte surse de venit includ procente din vânzările de petrol și preluarea de terenuri abandonate transformate ulterior în active profitabile.

Setad: coloana vertebrală a imperiului

O mare parte din avere este concentrată în Setad, cunoscut oficial ca Execution of Imam Khomeini's Order. Înființat pentru administrarea proprietăților abandonate, conglomeratul s-a transformat într-o entitate vastă acuzată că a confiscat bunuri imobiliare. Proprietăți ale minorităților și iranienilor din diaspora, considerate abandonate, au fost transferate către Setad, iar locuitorii care nu puteau demonstra imediat dreptul legal riscau evacuarea.

Putere politică și stil de viață contrastant

Deși se prezenta drept un lider cu un stil de viață modest, Ali Khamenei avea o autoritate extinsă politică, militară și economică. Biroul său putea influența tranzacții, politica economică și administra proprietăți, favorizând entități sub controlul său. Afacerile sale atingeau sectoare variate: energie, mass-media, sănătate și educație. În plan public, se arăta umil, locuind într-o casă de 60 mp și susținând modestia. În realitate, familia deținea avioane private, elicoptere, apartamente de lux, iahturi și o flotă de vehicule scumpe.

După protestele din 2022, s-a raportat că investițiile au fost direcționate spre străinătate, prin intermediari și companii-paravan. Bănci din Liechtenstein și Elveția au fost menționate ca destinații pentru o parte din capital. În același timp, au apărut acuzații neverificate de spălare de bani și alte nereguli financiare asociate familiei.

Cine e Khamenei

Întrebarea centrală este cine va moșteni imperiul și cum vor fi distribuite activele între membri familiei. O altă preocupare e ce se va întâmpla dacă sistemul de conducere al Iranului se prăbușește.

Născut în 1939, al doilea din opt copii, tatăl lui Khamenei era cleric de rang înalt. A început studiile religioase la patru ani, s-a aliniat șiiților, inclusiv ayatollahului Ruhollah Khomeini, și a fost închis și torturat pentru opoziția față de șah. După moartea lui Khomeini în 1989, Khamenei a devenit lider suprem, funcție pe care a deținut-o peste trei decenii. Mandatul său a fost marcat de confruntări cu reformiști și proteste de stradă, consolidându-și autoritatea.

O investigație Reuters din 2013 a scos în evidență amploarea deținerilor Setad, în același an estimările arătând că peste jumătate din populația Iranului suferea de malnutriție. Fostul comandant Sadeq Mahsouli a comentat în parlament că, deși Khamenei vorbea împotriva palatelor, nu s-a opus niciodată să locuiască într-unul, el însuși fiind poreclit „generalul miliardar”, potrivit ynetnews.com.

