Invitată în emisiunea MITH Influencer, realizată de Mirela și Thea, Ondyna Maniță, hairstylist cu 17 ani de experiență, a vorbit despre ideea care stă la baza galei și despre mesajul pe care vrea să îl transmită noii generații de profesioniști.

O premieră în industria frumuseții: beauty și estetică medicală, împreună

„Am organizat un eveniment, o gală de fapt, a legendelor. Astăzi se vor uni toate legendele din materie de beauty, dar atenție că aici nu ne referim doar de beauty al saloanelor. Ne referim inclusiv pe partea de estetică medicală, facială și dentară. Este premieră. Este pentru prima dată când se face acest gen de eveniment Este prima dată când reușesc să pun la aceeași masă toate legendele beauty pentru că aici este vorba de femeia din secolul XXI, mai precis din 2026, care din fericire are nevoie de noi toți. Are nevoie de un doctor estetician să ajusteze, are nevoie de fațete dentare și la urmă suntem noi din beauty cu mici retușuri”, a explicat Ondyna Maniță..

„Deci să menționăm că este vorba de ideea ta, vorba de o premieră, ceva care probabil l-ai stat și l-ai gândit și o idee pe care copt-o mult și bine. Iar în 2026 nu e atât de simplu să vii cu o idee nouă și mai ales să pui împreună toate zonele medicale, împreună cu zonele specialiștilor în beauty. Mi se pare un eveniment extraordinar”, a completat Thea.

Locație regală și acces strict pe bază de invitație

Evenimentul are loc la Kaya Palazzo, în zona Ștefănești, într-un decor pe care Ondyna îl descrie drept „regal”.

„În momentul când intri ai impresia că domnești și ești în altă dimensiune de timp. Acest restaurant deține și un club, dar înainte de toate rămâi fermecat în momentul când intri în palat”, punctează aceasta.

La gală sunt așteptate aproximativ 250 de persoane, iar accesul este permis exclusiv pe bază de invitație personalizată.

„Ca și invitați vor fi undeva la 250 de persoane. Se intră doar pe bază de invitație. Am încercat să fim cât se poate de serioși cu acest eveniment, iar cineva care ar vrea să intre, cu siguranță nu poate dacă nu deține invitația personalizată. Acest eveniment nu este despre bani, acest eveniment nu costă, nu există tichet sau bilet sau orice alt cost de intrare. Acest eveniment este despre unire în primul rând, despre a ne da mâna unii cu alții, despre a reuși să stăm cu toții la aceeași masă și despre a exista în mentalitatea noastră și sper să existe că nu există concurență, că nimeni nu concurează cu nimeni și că propria noastră concurență o avem cu noi înșine”, menționează Ondyna.

25 de speakeri și nume cunoscute din industrie

Pe scenă vor urca 25 de speakeri din domenii diferite ale industriei.

„Printre speakeri se află Hairstylistul Bassam, nails artista Varvara, Tanya Povenskaya, Tabia, pe partea de gene, Dr. Jona, pe partea de fațete dententare, alte doctorițe Dr. Twins, care sunt două doctorițe arăboaice foarte, foarte drăguțe, o altă doctoră esteticiană care se ocupă de estetica corpului Dr. Hamed”, dezvăluie Ondyna.

Evenimentul se desfășoară între orele 18:00 și 22:00 și include și momente artistice. Publicul va asista la o prezentare de modă semnată de designerul Rebelle.

„Am dat oportunitatea și altor styliști din diferite orașe Timișoara, Cluj, Iași, Botoșani, Buzău, Târgu Jiu să vină să coafeze la acest eveniment modelele. O parte din invitați sunt majoritatea viitori stomatologi, viitori doctori esteticeni, viitori hairstyliști, nail artiști și așa mai departe în industria de beauty.

Noi vrem să le dăm impuls acela că se poate, că putem să ne spunem și poveștile, care poate nu sunt întotdeauna ce pozăm noi pe Instagram, că nu totu-i roz. Fiecare din noi avem o poveste tristă în spatele nostru, pe care suntem gata să o spunem în fața lumii, ca ei care vin în urma noastră să poată să prindă curaj și să își ia doza de energie de la noi”, menționează Ondyna.