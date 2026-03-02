Roseața de pe gâtul lui Trump stârnește comentarii în mediul online. Răspunsul Casei Albe (FOTO)

Noi detalii surprinse de fotografi stârnesc dezbateri în mediul online privind starea de sănătate a președintelui american Donald Trump.
O pată roșie vizibilă pe gâtul președintelui Donald Trump a stârnit un val de întrebări în mediul online, după ce fotografii au surprins imagini de aproape cu liderul de la Washington în timpul ceremoniei de premiere a Medaliei de Onoare, în Sala de Est a Casei Albe.
Citește și: Conflictul SUA, Israel - Iran. Donald Trump: A fost ultima noastră șansă VIDEO
https://t.co/NW90SdckXS Trump was spotted with a large red rash on his neck earlier today. via /u/stefanolog pic.twitter.com/xNdRIh55DC— pics (@picsreddit) March 2, 2026
Reprezentanții Casei Albe au reacționat la noile referiri privind sănătatea lui Trump, atribuind roșeața de pe gâtul lui Trump unei creme de piele pe care o folosește, fără a oferi detalii despre tratamentul pe care îl urmează.
„Președintele Trump folosește o cremă foarte comună pe partea dreaptă a gâtului, care este un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe”, a declarat Sean Barbabella, medicul președintelui, într-un comunicat.
„Președintele folosește acest tratament timp de o săptămână, iar roșeața se așteaptă să dureze câteva săptămâni”, se mai arată în precizările de la Washington.
Totuși, Casa Albă nu a răspuns la întrebările ulterioare, cum ar fi ce fel de cremă folosește Trump, când a început acesta tratamentul și ce afecțiune ar trebui să prevină această cremă.
Raportul medical al președintelui, din aprilie 2025, menționa că acesta folosea, la nevoie, o cremă cu mometazonă pentru o afecțiune a pielii nespecificată.
Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a devenit cel mai în vârstă președinte american, la învestirea din ianuarie 2025. În special din cauza vârstei sale înaintate, starea de sănătate a acestuia este atent monitorizată.
Medicul său a declarat, în decembrie 2025, că Trump a fost supus unui RMN la inimă și la abdomen în octombrie 2025, ca parte a screeningului preventiv pentru bărbații de vârsta sa, rezultatele fiind „perfect normale”. Investigațiile, efectuate la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, arată că Trump se află în general într-o „sănătate excepțională”, potrivit lui Barbabella.
Amintim că vânătăile de pe mâinile președintelui american au stârnit deseori dezbateri privind starea sa reală de sănătate. Citește și: Vânătăile de pe mâinile lui Trump, explicate de un cardiolog: Ce NU ar trebui să facă președintele american
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci