Roseața de pe gâtul lui Trump stârnește comentarii în mediul online. Răspunsul Casei Albe (FOTO)

O pată roșie vizibilă pe gâtul președintelui Donald Trump a stârnit un val de întrebări în mediul online, după ce fotografii au surprins imagini de aproape cu liderul de la Washington în timpul ceremoniei de premiere a Medaliei de Onoare, în Sala de Est a Casei Albe.

https://t.co/NW90SdckXS Trump was spotted with a large red rash on his neck earlier today. via /u/stefanolog pic.twitter.com/xNdRIh55DC — pics (@picsreddit) March 2, 2026

Explicațiile Casei Albe

Reprezentanții Casei Albe au reacționat la noile referiri privind sănătatea lui Trump, atribuind roșeața de pe gâtul lui Trump unei creme de piele pe care o folosește, fără a oferi detalii despre tratamentul pe care îl urmează.

„Președintele Trump folosește o cremă foarte comună pe partea dreaptă a gâtului, care este un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe”, a declarat Sean Barbabella, medicul președintelui, într-un comunicat.

„Președintele folosește acest tratament timp de o săptămână, iar roșeața se așteaptă să dureze câteva săptămâni”, se mai arată în precizările de la Washington.

Totuși, Casa Albă nu a răspuns la întrebările ulterioare, cum ar fi ce fel de cremă folosește Trump, când a început acesta tratamentul și ce afecțiune ar trebui să prevină această cremă.

Raportul medical al președintelui, din aprilie 2025, menționa că acesta folosea, la nevoie, o cremă cu mometazonă pentru o afecțiune a pielii nespecificată.

Trump, cel mai în vârstă președinte american

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a devenit cel mai în vârstă președinte american, la învestirea din ianuarie 2025. În special din cauza vârstei sale înaintate, starea de sănătate a acestuia este atent monitorizată.

Medicul său a declarat, în decembrie 2025, că Trump a fost supus unui RMN la inimă și la abdomen în octombrie 2025, ca parte a screeningului preventiv pentru bărbații de vârsta sa, rezultatele fiind „perfect normale”. Investigațiile, efectuate la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, arată că Trump se află în general într-o „sănătate excepțională”, potrivit lui Barbabella.

Amintim că vânătăile de pe mâinile președintelui american au stârnit deseori dezbateri privind starea sa reală de sănătate.