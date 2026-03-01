Bogdan Chirieac explică miza uriașă pentru China și Rusia în conflictul SUA şi Israel vs Iran

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre cât de interesate sunt Rusia şi China de deznodământul confruntării dintre SUA - Israel şi Iran, din perspectivă economică, geostrategică şi militară.

"Rusia şi China au nevoie de regimuri favorabile lor. Dacă vine în Iran un regim mai deschis către occident - înţeleg că sunt zeci de mii de oameni în pieţele din Teheran care urlă 'moarte Americii' - deci deocamdată pentru SUA va fi mai greu să se infiltreze acolo, să vedem cum vor face. Dar sunt convins că şi ei sunt foarte implicaţi acolo.

Dar China nu vrea să piardă Iranul din mână. Rusia are interese directe. Gândiţi-vă că petrolul iranian tranzitează fără probleme teritoriul Rusiei să ajungă în China; la fel petrolul rusesc se duce direct în China. China e un mare consumator de resurse. Deci da, din toate punctele de vedere. Armamentul iranian probabil că e din China, pentru că Rusia are armament dar îl foloseşte în Ucraina, că nu e destul nici pentru ei. E o bătălie pe viaţă şi pe moarte. De asta spun că, în curând, Iranul va începe să se scufunde în problemele interne care nu sunt simple sub nicio formă", a explicat Bogdan Chirieac în direct la România TV.