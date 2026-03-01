€ 5.0953
Data publicării: 19:45 01 Mar 2026

Bogdan Chirieac explică miza uriașă pentru China și Rusia în conflictul SUA şi Israel vs Iran
Autor: Mihai Ciobanu

putin si xi jinping Vladimir Putin (d) și Xi Jinping (s). Sursa Foto: Agerpres

Rusia şi China sunt direct interesate de ceea ce se va întâmpla cu Iranul, subliniază Bogdan Chirieac.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre cât de interesate sunt Rusia şi China de deznodământul confruntării dintre SUA - Israel şi Iran, din perspectivă economică, geostrategică şi militară. 

"Rusia şi China au nevoie de regimuri favorabile lor. Dacă vine în Iran un regim mai deschis către occident - înţeleg că sunt zeci de mii de oameni în pieţele din Teheran care urlă 'moarte Americii' - deci deocamdată pentru SUA va fi mai greu să se infiltreze acolo, să vedem cum vor face. Dar sunt convins că şi ei sunt foarte implicaţi acolo.

Citiţi şi: De ce a mers Ceaușescu în Iran în decembrie 1989, după izbucnirea revoltelor de la Timișoara

Dar China nu vrea să piardă Iranul din mână. Rusia are interese directe. Gândiţi-vă că petrolul iranian tranzitează fără probleme teritoriul Rusiei să ajungă în China; la fel petrolul rusesc se duce direct în China. China e un mare consumator de resurse. Deci da, din toate punctele de vedere. Armamentul iranian probabil că e din China, pentru că Rusia are armament dar îl foloseşte în Ucraina, că nu e destul nici pentru ei. E o bătălie pe viaţă şi pe moarte. De asta spun că, în curând, Iranul va începe să se scufunde în problemele interne care nu sunt simple sub nicio formă", a explicat Bogdan Chirieac în direct la România TV.

