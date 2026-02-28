Adrian Cozma, blocat în Dubai: Ne-au dus în adăposturi. Nu am crezut că aici e posibil să se întâmple asta

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a rămas blocat în Dubai, după anularea zborurilor, în contextul tensiunilor din regiune.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, acesta a descris atmosfera drept una tensionată și a relatat că mai multe rachete au fost interceptate deasupra hotelului în care este cazat, iar turiștii au fost trimiși în adăposturi.

"Maine trebuia să zburăm. Nu suntem la aeroport, suntem la hotel. Am primit anularea zborului până pe 7 martie. Am primit mesaje că până în 7 martie nu mai zboară.

Compania cu care am venit ne-a informat asta. Legat de aeroport, așteptăm de la consulat să vedem ce o să ne comunice, dar nu am crezut că aici e posibil să se întâmple asta.

Toată lumea știa că e o țară sigură și am auzit dimineață când eram pe plajă. 3 rachete au fost interceptate deasupra hotelului unde stăm noi. Am coborât în adăpost și apoi a fost dată alerta.

Ne-au dus în adăposturi. La hotelul acesta au 3 etaje de demisol, parcarea propriu zisă a hotelului (...)

Starea e destul de tensionată aici, lumea se cam adăpostește", a declarat Adrian Cozma, la Antena 3 CNN.