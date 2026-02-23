€ 5.0968
Pensia în MApN și MAI. La ce vârstă se pensionează polițiștii și militarii. Ce sume încasează în 2026
Data actualizării: 17:31 23 Feb 2026 | Data publicării: 17:29 23 Feb 2026

Pensia în MApN și MAI. La ce vârstă se pensionează polițiștii și militarii. Ce sume încasează în 2026
Autor: Dana Mihai

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani

În 2026, vârsta de pensionare și sumele încasate rămân subiecte intens discutate, în contextul unor posibile schimbări legislative.

Vârsta de pensionare în MAI si MApN in 2026

Acum, potrivit legislaţiei pensiilor militare şi din sistemul ordinii publice, vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă în MAI şi MApN este 60 de ani, cu condiţia îndeplinirii vechimii minime în serviciu (cel puțin 25 de ani, dintre care 15 ca militar sau polițist), scrie CasaPensii.Mai.

Ce pensie au foștii polițiști și militari în 2026

În 2026, pensiile din sistemul militar și al ordinii publice sunt considerate pensii de serviciu și, spre deosebire de sistemul public clasic, se calculează pe baza unor reguli specifice, inclusiv solda de grad şi vechimea în serviciu.

Citește și: Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”

Date recente arată că pensia medie în MApN este de aproximativ 5.008 lei lunar pentru beneficiarii de pensii de limită de vârstă. Pensia reală primită diferă însă în funcție de grad, vechime şi sporuri avute în activitate.

Ce ar urma să se schimbe

Guvernul României, sub conducerea premierului Ilie Bolojan, a anunțat intenția de a creşte vârsta de pensionare pentru personalul din MApN, MAI și alte structuri de securitate, ca parte a unui pachet mai larg de reforme pentru reducerea cheltuielilor publice.

Una dintre variantele discutate include ridicarea treptată a vârstei de pensionare peste nivelul actual (48 de ani pentru unele categorii) spre un prag mai apropiat de vârsta standard generală sau chiar peste aceasta, dar detaliile finale vor depinde de proiectul de lege şi de aprobarea parlamentară.

