Trump ar fi primit de la Pentagon opțiunea de a-l elimina pe ayatollahul Ali Khamenei și pe fiul acestuia, considerat posibil succesor.

Informația a apărut pe fondul unei presiuni crescânde asupra Teheranului, într-un moment în care Washingtonul caută o ieșire rapidă din impasul legat de dosarul nuclear iranian. Surse citate de Axios vorbesc despre scenarii dure, puse pe masa Casei Albe, în paralel cu negocieri continue.

Timpul presează: Ultimatumul pentru Iran

Fereastra de timp se închide rapid după ultimatumul de zece zile transmis de președintele american regimului de la Teheran. SUA vor un acord privind programele nuclear și rachetele balistice. Oficialii americani recunosc că ștacheta cerințelor pentru o eventuală propunere venită din partea Iranului este "foarte ridicată". Orice compromis ar trebui să convingă atât scepticii din administrația Trump, cât și actorii cheie din Orientul Mijlociu.

Un oficial american de rang înalt, citat de Axios, a descris atmosfera din culise astfel: "Iranienii continuă să rateze oportunitatea.

Președintele Trump este gata să accepte un acord substanțial, pe care să-l poată vinde politic pe plan intern. Dacă iranienii vor să prevină un atac, ar trebui să ne facă o ofertă pe care n-o putem refuza.

Iranienii continuă să rateze oportunitatea. Dacă se joacă, nu va exista prea multă răbdare".

Discuții de culise: Opțiuni militare pe masă

În acest context tensionat, Trump ar fi primit de la Pentagon opțiunea de a-l elimina pe ayatollahul Ali Khamenei și pe fiul acestuia, considerat posibil succesor. Consilierii i-ar fi prezentat președintelui mai multe variante de acțiune.

"Într-un scenariu, îi elimină pe ayatollah, pe fiul său și pe mullahi. Ceea ce alege președintele nu știe nimeni", a spus unul dintre consilieri.

O a doua sursă Axios confirmă că un plan de a-i ucide pe Khamenei și pe fiul ayatollahului a ajuns pe masa lui Trump cu câteva săptămâni în urmă.

De la Casa Albă, mesajul oficial rămâne rezervat: "Mass-media poate continua să speculeze cât dorește în legătură cu ce gândește (Trump, n.r.), dar numai președintele Trump știe ce ar putea sau nu să facă".

Între timp, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a anunțat vineri că o propunere iraniană va fi finalizată în următoarele două sau trei zile. Surse americane și israeliene citate de Axios avertizează însă că un ordin de atac ar putea veni chiar în acest weekend.

Divergențe profunde pe tema îmbogățirii uraniului

Public, pozițiile Washingtonului și ale Teheranului par ireconciliabile când vine vorba de îmbogățirea uraniului. Totuși, declarațiile ministrului Araghchi și ale oficialilor americani consultați de Axios lasă deschisă ușa unui compromis de ultim moment.

Potrivit publicației americane, Iranul nu îmbogățește în prezent uraniu. Centrifugele din instalațiile sale nucleare au fost distruse de atacurile SUA din iunie anul trecut. Statele Unite și Israelul avertizează că vor lovi din nou dacă procesul va fi reluat. Liderul suprem, Ali Khamenei, insistă că Iranul nu va renunța la "dreptul său" de a îmbogăți materialul fisionabil.

Teheranul susține că programul are exclusiv scopuri civile. Washingtonul și Tel Avivul acuză însă Iranul că urmărește obținerea bombei atomice. Potrivit Axios, Republica Islamică ar avea în prezent aproape o jumătate de tonă de uraniu puternic îmbogățit.

Următoarele zile sunt decisive. Fie apare un acord de ultim moment, fie criza intră într-o fază cu totul nouă, mult mai periculoasă.

