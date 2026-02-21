€ 5.0974
DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 15:55 21 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 23 februarie - 1 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

astrolog-astrosens-2_26849800 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Ne apropiem de prima retrogradare a lui Mercur din 2026! Va începe joi, 26 februarie, în semnul Peștilor și va dura până pe 20 martie. Deci urmează o perioadă “bogată” în amânări, haos, blocaje sau (re)actualizarea trecutului. Fie că vorbim de comunicare, tehnologie, comerț sau  transport. Și cum Mercur retrograd se va întâlni și cu Marte, este posibil să asistăm la unele decizii pripite sau la corectarea unora mai vechi.

Tot săptămâna viitoare, Marte din Vărsător face un careu cu Uranus din Taur! Genul de aspect care să complice și mai mult atmosfera astrologică. Acțiuni răzlețe, instabilitate, evenimente bizare și numeroase tensiuni în negocieri.

Citește și Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie

Și dacă mai punem la socoteală și că ne aflăm în plin sezon al eclipselor, este clar că avem în față o săptămână marcantă.

Despre aceste aspecte astrologice, efectele lor și cum vor fi influențate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 22 februarie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

