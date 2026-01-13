Fertilizarea in vitro, explicată de Dr. Erna Stoian (SANADOR)

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Erna Stoian ne-a vorbit despre:

Succesul procedurilor de fertilizare in vitro

"Există factori care țin de pacient, în special de vârsta maternă și de cauzele infertilității, dar există și factori care țin de clinică, precum experiența echipei și a embriologului, sau dacă se efectuează testare genetică"

Investigații pentru infertilitate

"Trebuie să știm că infertilitatea este o boală de cuplu, ceea ce înseamnă că amândoi partenerii trebuie testați și investigați simultan"

Puncția ovariană

"Procedura este ușor de suportat, iar pacienta beneficiază de toate condițiile necesare pentru siguranță"

Sarcina gemelară în urma fertilizării in vitro

"Are un sâmbure de adevăr. Este adevărat că, în trecut, se făceau transferuri cu mai mulți embrioni pentru a crește șansele de reușită, ceea ce ducea uneori la sarcini multiple"

Testarea genetică în sarcină

"Testarea în sarcină se recomandă de obicei în primul trimestru, după săptămâna 10, și se face printr-un simplu test de sânge"

Infecțiile urinare și infertilitatea

"Infecțiile reprezintă un factor foarte important în infertilitate. Organizația Mondială a Sănătății raportează că există aproximativ un milion de infecții cu transmitere sexuală pe zi, iar 24.000 de femei devin infertile zilnic din cauza acestor infecții"

Sarcina extrauterină

"Sarcina extrauterină trebuie diagnosticată cât mai rapid, deoarece reprezintă o urgență medicală ce poate pune viața mamei în pericol, mai ales în cazul rupturii tubare și hemoragiei interne masive"

