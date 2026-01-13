€ 5.0896
DCNews Stiri Fertilizarea in vitro, explicată de Dr. Erna Stoian (SANADOR)
Data publicării: 20:20 13 Ian 2026

EXCLUSIV Fertilizarea in vitro, explicată de Dr. Erna Stoian (SANADOR)
Autor: Dana Mihai

Fertilizare in vitro Fertilizare in vitro Foto: Pixabay

Dr. Erna Stoian, medic primar Obstetrică Ginecologie, coordonator Centrul de Fertilizare in Vitro SANADOR, ne-a explicat tot ce trebuie să știm despre procedurile de fertilizare in vitro.

 

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Erna Stoian ne-a vorbit despre:

  • Succesul procedurilor de fertilizare in vitro

"Există factori care țin de pacient, în special de vârsta maternă și de cauzele infertilității, dar există și factori care țin de clinică, precum experiența echipei și a embriologului, sau dacă se efectuează testare genetică"

  • Investigații pentru infertilitate

"Trebuie să știm că infertilitatea este o boală de cuplu, ceea ce înseamnă că amândoi partenerii trebuie testați și investigați simultan"

  • Puncția ovariană

"Procedura este ușor de suportat, iar pacienta beneficiază de toate condițiile necesare pentru siguranță"

  • Sarcina gemelară în urma fertilizării in vitro

"Are un sâmbure de adevăr. Este adevărat că, în trecut, se făceau transferuri cu mai mulți embrioni pentru a crește șansele de reușită, ceea ce ducea uneori la sarcini multiple"

  • Testarea genetică în sarcină

"Testarea în sarcină se recomandă de obicei în primul trimestru, după săptămâna 10, și se face printr-un simplu test de sânge"

  • Infecțiile urinare și infertilitatea

"Infecțiile reprezintă un factor foarte important în infertilitate. Organizația Mondială a Sănătății raportează că există aproximativ un milion de infecții cu transmitere sexuală pe zi, iar 24.000 de femei devin infertile zilnic din cauza acestor infecții"

  • Sarcina extrauterină

"Sarcina extrauterină trebuie diagnosticată cât mai rapid, deoarece reprezintă o urgență medicală ce poate pune viața mamei în pericol, mai ales în cazul rupturii tubare și hemoragiei interne masive"

fertilizare in vitro
Dr. Erna Stoian
Comentarii

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

