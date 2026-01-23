Pe 26 ianuarie, Neptun își începe tranzitul în semnul Berbecului, unde va rămâne până în 2039. Neptun reprezintă inspirația și dizolvarea, iar Berbecul individualitatea și lupta. Acest tranzit se repetă la aproximativ 165 ani. Și de fiecare dată, provoacă schimbări ale liderilor, aduce noi ideologii, reconfigurează organizațiile internaționale sau puterile, naște mișcări revoluționare.

În astrologie, Neptun reprezintă inspirația, spiritualitatea, dizolvarea, haosul și ceața. Arhetipul Berbecului reprezintă lupta, forța, curajul, furia și nerăbdarea.

Pe plan personal, acest tranzit va influența semnele cardinale: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn.

