DCNews Stiri Interviuri DCNews Neptun în Berbec, 2026-2039. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Data publicării: 13:36 23 Ian 2026

EXCLUSIV Neptun în Berbec, 2026-2039. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

planeta Neptun Sursă foto: Freepik

Pe 26 ianuarie, Neptun își începe tranzitul în primul semn al zodiacului.

Pe 26 ianuarie, Neptun își începe tranzitul în semnul Berbecului, unde va rămâne până în 2039. Neptun reprezintă inspirația și dizolvarea, iar Berbecul individualitatea și lupta. Acest tranzit se repetă la aproximativ 165 ani. Și de fiecare dată, provoacă schimbări ale liderilor, aduce noi ideologii, reconfigurează organizațiile internaționale sau puterile, naște mișcări revoluționare. 

Citește și Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile

În astrologie, Neptun reprezintă inspirația, spiritualitatea, dizolvarea, haosul și ceața. Arhetipul Berbecului reprezintă lupta, forța, curajul, furia și nerăbdarea. 

Pe plan personal, acest tranzit va influența semnele cardinale: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn. 

Despre acest tranzit astrologic, shimbările pe care le va produce și cele mai influențate zodii, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată vineri, 23 ianuarie, începând cu ora 20.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

neptun in berbec
astrolog daniela simulescu
