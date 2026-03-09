Ediția din acest an a Defense Romania Security Dialogue, moderată de Tudor Curtifan, redactor-șef Defense Romania, își propune să construiască o punte între industria de apărare și instituțiile statului, într-un moment în care, la nivel european, proiectele privind dezvoltarea capacităților industriale și dotarea forțelor armate avansează tot mai accelerat, în cel mai tensionat context geopolitic de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Conferința va aborda, de asemenea, perspectivele relației transatlantice, atât din unghi politic, cât și din perspectiva relațiilor internaționale, prin analize realizate de experți.

Agenda evenimentului

10:00–10:15 – CUVÂNT DE DESCHIDERE

Radu MIRUȚĂ, Viceprim-ministru al României și Ministru al Apărării

Vlad IONESCU, Consilier de Stat, Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni

10:20 - 11:40 PANEL I: „Panelul Ambasadorilor”

Co-moderator: Bogdan CHIRIEAC, Analist de politică externă

Ambasadori și reprezentanți diplomatici ai țărilor aliate vor discuta despre războiul de agresiune împotriva Ucrainei, situația de securitate din regiune și despre obiectivele Alianței.

SPEAKERI:

E.S. Willemijn VAN HAAFTEN, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Ţărilor de Jos în România

E.S. Ihor PROKOPCHUK, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România

E.S. Giles PORTMAN, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Unit în România

E.S. Özgür Kıvanç ALTAN, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Turcia în România

E.S. Paweł SOLOCH, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în România

E.S. Radko Todorov VLAYKOV, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Bulgaria în România

E.S. Roberto MUSNECI, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ordinului Suveran de Malta în România



12:00 - 13:00 - PANEL II: Industria de apărare a Europei și a României: mecanismul SAFE și alte oportunități pentru consolidarea industriei de apărare (I)

Mecanismul european SAFE reprezintă o oportunitate pentru industriile de apărare din Europa. Pentru România, dincolo de obiectivul de dotare a Armatei Române, unul dintre scopuri este și consolidarea industriei naționale de apărare. Panelul va aborda, de asemenea, cooperarea industrială actuală dintre diverse companii, precum și oportunitățile viitoare.

SPEAKERI:

Cristina DRAGOMIRESCU, Vicepreședintele Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare

Nicoleta PAULIUC, Președinte Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Senatul României

Sedef VEHBI, Director General Adjunct pentru Vehicule Militare, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ș.

Lino LIM, Director Executiv (CEO) Hanwha Aerospace România

Cătălin CÎRLĂNARU, Director pentru Relații Guvernamentale și Afaceri Strategice la Falcon Defense

Ionuț MOCANU, Director Executiv (CEO) și Cofondator Qognifly

Cristian SFICHI, Director General Regional pentru România, Ucraina și Caucaz, Thales



13:10 - 14:10 Panelul III: Industria de Apărare a Europei și a României: SAFE și alte oportunități pentru consolidarea industriei de apărare (II)

Mecanismul european SAFE reprezintă o oportunitate pentru industriile de apărare ale Europei. Pentru România, dincolo de obiectivul de a echipa Forțele Armate Române, unul dintre scopuri este și consolidarea industriei naționale de apărare. Panelul va aborda, de asemenea, cooperarea industrială actuală dintre diferite companii, precum și oportunitățile viitoare.

SPEAKERI:

Eva SVOBODOVA, Director Relații Externe și Purtător de Cuvânt, Colt CZ Group SE

Andrei SCOBIOALĂ, Director General, SKB Group

Cătălin PODARU, Director General, Leviatan Group

Viorel MANOLE, Director PATROMIL

Gheorghe SAVU, Director, Damen Naval România

Sorin ENCUȚESCU, Coordonator, Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naționale pentru Industria de Apărare



14:40 – 15:40 SESIUNE PANEL IV: Războiul împotriva Ucrainei, Europa și Statele Unite: Relația transatlantică și Marea Neagră în 2026

Experți de renume în relații internaționale analizează relația transatlantică în 2026 și provocările de pe ambele maluri ale Atlanticului. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă un punct de cotitură în relațiile euro-atlantice, iar modul în care conflictul va fi soluționat va avea un impact major asupra României și asupra regiunii extinse a Mării Negre.

SPEAKERI:

Prof. univ. dr. Iulian CHIFU, Expert în securitate, Președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Avertizare Timpurie și fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională

Conf. univ. dr. Iulian FOTA, Fost consilier prezidențial pentru securitate națională

George SCUTARU, CEO New Strategy Center și fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională



15:50 – 16:50 SESIUNEA PANEL V: Crizele la nivel global: Ordinea mondială actuală este contestată, cu efecte asupra tuturor regiunilor Europei

Într-o lume interconectată, crizele de pe continent și interesele marilor puteri acționează ca un efect de domino, cu impact semnificativ în toate colțurile lumii.

SPEAKERI:

Dr. Ioana CONSTANTIN-BERCEAN, Specialist în afaceri internaționale și cercetător științific

Conf. univ. dr. Răzvan MUNTEANU, Conferențiar universitar, Academia de Studii Economice din București (ASE); analist de relații internaționale

Prof. univ. dr. Radu CARP, Profesor, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Ioan Mircea PAȘCU, Profesor în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost ministru al Apărării Naționale