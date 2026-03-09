Donald Trump a pronunțat doar câteva cuvinte și prețul petrolului a scăzut instant cu 6 dolari. Ce a zis președintele SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a confruntat cu presiuni tot mai mari în a zecea zi de război cu Iranul, deoarece prețurile petrolului au depășit 100 de dolari americani, iar Republica Islamică l-a anunțat pe fiul intransigent al ayatollahului asasinat Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ca succesor al acestuia, potrivit Financial Post.

Cele mai mari economii ale lumii au luat în considerare o eliberare coordonată a stocurilor de petrol de urgență. Tulburările din tranzacțiile de weekend au dus la depășirea a 118 dolari americani pe baril. Strâmtoarea Ormuz a rămas aproape închisă, fără planuri finalizate privind modul în care națiunile vor proteja navele care trec prin această cale navigabilă cheie.

„Am un plan pentru tot”, a declarat Trump pentru New York Post într-un interviu acordat luni, referindu-se la creșterea prețurilor petrolului.

„Veți fi foarte fericiți”, a adăugat președintele american.

Donald Trump, care se confruntă deja cu îngrijorări interne legate de inflația persistentă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, trebuie acum să se confrunte cu creșterea prețurilor la benzină la pompă, deoarece războiul nu dă semne de ameliorare. Duminică, el a numit petrolul de 100 de dolari americani un „preț mic de plătit” și a spus că acest cost „va scădea rapid atunci când distrugerea amenințării nucleare iraniene se va termina”.

După precizările lui Donald Trump în New York Post, prețul petrolului a scăzut brusc de la aproximativ 91 de dolari pe baril, la 85 de dolari pe baril.