€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Donald Trump a pronunțat doar câteva cuvinte și prețul petrolului a scăzut instant cu 6 dolari. Ce a zis președintele SUA
Data actualizării: 22:41 09 Mar 2026 | Data publicării: 22:40 09 Mar 2026

Donald Trump a pronunțat doar câteva cuvinte și prețul petrolului a scăzut instant cu 6 dolari. Ce a zis președintele SUA
Autor: Ioan-Radu Gava

Acord sau război. Trump a dat un ultimatum de 10 zile Iranului Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

A fost nevoie ca Donald Trump să pronunțe doar câteva cuvinte pentru ca prețul petrolului să scadă de la 91 de dolari, la 85 de dolari.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a confruntat cu presiuni tot mai mari în a zecea zi de război cu Iranul, deoarece prețurile petrolului au depășit 100 de dolari americani, iar Republica Islamică l-a anunțat pe fiul intransigent al ayatollahului asasinat Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ca succesor al acestuia, potrivit Financial Post.

Cele mai mari economii ale lumii au luat în considerare o eliberare coordonată a stocurilor de petrol de urgență. Tulburările din tranzacțiile de weekend au dus la depășirea a 118 dolari americani pe baril. Strâmtoarea Ormuz a rămas aproape închisă, fără planuri finalizate privind modul în care națiunile vor proteja navele care trec prin această cale navigabilă cheie.

CITEȘTE ȘI                 -                Iranul a încălcat regula lăsată cu limbă de moarte de ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem al țării

„Am un plan pentru tot”, a declarat Trump pentru New York Post într-un interviu acordat luni, referindu-se la creșterea prețurilor petrolului.

„Veți fi foarte fericiți”, a adăugat președintele american.

Donald Trump, care se confruntă deja cu îngrijorări interne legate de inflația persistentă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, trebuie acum să se confrunte cu creșterea prețurilor la benzină la pompă, deoarece războiul nu dă semne de ameliorare. Duminică, el a numit petrolul de 100 de dolari americani un „preț mic de plătit” și a spus că acest cost „va scădea rapid atunci când distrugerea amenințării nucleare iraniene se va termina”.

După precizările lui Donald Trump în New York Post, prețul petrolului a scăzut brusc de la aproximativ 91 de dolari pe baril, la 85 de dolari pe baril. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
iran
razboi
pret petrol
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Chiflele cu brânză cottage care au cucerit internetul: rețeta simplă ce te face să le pregătești imediat
Publicat acum 26 minute
Daciana Sârbu, fază controversată după ce a divorțat. A avut o surpriză când și-a făcut buletinul
Publicat acum 52 minute
Donald Trump, anunțuri importante privind războiul cu Iranul / video
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Daciana Sârbu a zis ce i-a lipsit lui Victor Ponta pentru a ajunge președintele României
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ce au discutat Putin și Trump la telefon? Războaiele din Iran și Ucraina, pe agenda convorbirii
 
Cele mai citite știri
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close