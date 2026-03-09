Daciana Sârbu, fază controversată după ce a divorțat. A avut o surpriză când și-a făcut buletinul

„Te mai vezi măritată?”, a întrebat-o Cătălin Măruță. Daciana Sârbu a zis că lasă lucrurile să vină de la sine, ce va fi va fi.

„Chiar spuneam că nu mai privesc lucrurile într-o perspectivă, în niciun domeniu. Văd cum îmi aduce viața lucrurile. Când spui „niciodată” sau „sigur”, de multe ori viața te pune în situații în care ajungi să te contrazici. Eu sper și cred că voi fi sănătoasă ca să pot lua orice decizie care mă face fericită. Pentru că este important, cred, în viață, să fii fericită”, a zis Daciana Sârbu.

„Divorțul nu este ușor. Am fost căsătoriți 19 ani. Și nu am trecut singură prin această perioadă, bineînțeles. Cred că este foarte important să nu crezi că poți face totul singur sau că poți duce orice singur. A cere ajutor nu te pune în ipostaza de om slab. Din contră. (...). Suntem în continuare o familie pentru toți cei trei copii și cred că acesta este cel mai important lucru. Nu cred că trebuie să privești finalul unei relații ca pe un eșec sau să te întrebi mereu dacă puteai face mai mult. Situația este cea care este, iar întrebarea importantă devine: ce poți face de acum înainte? Ce poți face mai bine pentru tine și pentru copii? Cum putem gestiona toate problemele și aspectele care apar, inevitabil, în astfel de momente, astfel încât să ieșim cu toții cât mai întregi din această experiență?

Există și momente în care crezi că anumite lucruri nu le mai poți face decât în acel context sau alături de acea persoană, sau că poate nu mai reușești să o iei de la capăt. Poate că eu privesc lucrurile mai mult dintr-o perspectivă spirituală. Cred că, într-un fel, acesta a fost drumul. Iau lucrurile așa cum sunt, tratez situațiile atunci când apar și încerc să privesc înainte, cu încredere că viața este așa: cu bune și cu rele, cu situații care uneori sunt greu de acceptat, dar care există. Uneori mă gândesc că astfel de momente, când apar, aduc cu ele multe lucruri care trebuie gestionate.”, a zis Daciana Sârbu privind divorțul de Victor Ponta.

Întâmplare cu buletinul

„Am fost să îmi fac buletinul și, la starea civilă, scrie „divorțată”. Și mă întrebam: De ce trebuie să scrie „divorțată”? Da, cred că porți această etichetă până te recăsătorești. Sau poate rămâi divorțat toată viața, nu știu. Nu prea înțeleg exact care e logica. Mi s-a părut ciudat cum sună. Vorbim totuși de o mentalitate. Uneori este greu pentru oameni să accepte că există viață și după divorț. În anumite cercuri, ești privit ca „divorțat” sau „divorțată”, ca și cum ar fi un stigmat. Divorțul este privit, în general, ca ceva rău, mai ales pentru femei. Lucrurile s-au schimbat, dar încă mai există astfel de mentalități. Eu nu am simțit asta direct, în afară de experiența cu buletinul, dar există medii în care contează încă”, a mai spus Daciana Sârbu.

