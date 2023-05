"Preotul mi-a spus că e ok". Irina-Margareta Nistor, relație cu un bărbat însurat: Trebuie să știi să te descurci

"Nu i-am cerut niciodată să divorțeze. M-aș fi simțit îngrozitor"

"Aveam 28 de ani, nu eram foarte tânără. A fost să fie şi fiind a continuat să fie până s-a încheiat printr-o dispariţie temporară. E "Acolo". Sigur o să ne reîntâlnim. Sunt momente când ştiu sigur că e prezentă sau când încerc să îmi amintesc ceva apelez la el sau la mama să mă ajute. Au fost două persoane esenţiale în viaţa mea. (...) Trăiam la distanţă şi tocmai asta probabil că ajută. Eu abia mă suport pe mine, Nu cred că dacă am fi trăit sub acelaşi acoperiş ar fi supravieţuit povestea.

Am fost o privilegiată. Nu este dat oricui să trăiască aşa ceva. Mama mă cunoștea suficient ca să înţeleagă dintr-o privire dacă eram sau nu fericită. Niciodată nu m-a rugat să pun punct. Oricum ar fi fost inutil. Eu am avut norocul că și mama și el m-au iubit atât de mult încât să-mi suporte orice. Eu nu sunt cea mai comodă persoană de pe planeta asta. Nu i-am cerut niciodată să divorțeze, nici prin cap nu mi-a trecut. În primul rând, m-aș fi simțit îngrozitor.

Îmi aduc aminte că era un preot la care eu am ținut foarte tare, care m-a și botezat și m-a și cununat la un moment dat, și știu că am avut o discuție la un moment dat și mi-a spus că, atâta timp cât familia lui nu are de suferit, e ok. Deci dacă am avut de aici acceptul prin intermediar de la Dumnezeu…", a dezvăluit Irina-Margareta Nistor, în cadrul unui interviu cu Cristina Șișcanu Ionescu, la Metropola TV.

"Trebuie să ai ingeniozitatea necesară să știi să te descurci"

"El nu mi-a spus niciodată că vrea să divorțeze și să fim împreună. E ieșit din comun, categoric, dar niciunuia dintre noi nu i-a dat prin cap chestia asta. Era povestea noastră, ne întâlneam noi și cu asta basta. Nu simțeam nevoia. Era greu, tocmai ăsta era farmecul, asta a făcut să fie mai altfel. Era și într-o perioadă dificilă, înainte de Revoluție. Trebuie să ai ingeniozitatea necesară să știi să te descurci", a spus criticul de film.

"Eu eram cu el când m-am măritat"

"Eu eram cu el când m-am măritat şi nu mi-a zis să nu o fac. Nu a reacţionat în niciun fel. Ştia că îmi doresc foarte tare să fiu mireasa şi ştia că eu cu el nu pot să fiu mireasă. Şi cu asta basta, la revedere! Nu am cerut niciodată să divorţeze şi nici lui nu i-a dat prin cap. Nu se punea problema de niciun fel. Cu mintea de acum, îmi dau seama că cruzimea era de partea mea, că eu nu ar fi trebuit să fac chestia asta, că probabil săracul a suferit. Diferenţa de vârstă era mare între noi. Eu îmi doream să fiu mireasă", a mai spus aceasta.

"Convieţuirea este ceva foarte periculos. Mi se pare dificil şi să pleci într-o excursie cu cineva"

"Soţul nu ştia, dar culmea este că şi el avea pe cineva. Relaţia noastră a fost scurtă. Nu am avut răbdare. Convieţuirea este ceva foarte periculos. Mi se pare dificil şi să pleci într-o excursie cu cineva. (...) A durat trei luni (n.r. căsnicia). Am stat în aceeași casă. Cu asta basta! Ai mei găteau. Eu nu știu să gătesc. Și cu asta basta! Nu îmi amintesc să fi mers cu el la spectacole, evenimente. Era clar că nu eram făcută pentru așa ceva. Sunt oameni care au răbdare, știu să organizeze o casă", a adăugat Irina Margareta Nistor.

