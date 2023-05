Mara Bănică a apelat la fertilizare în vitro: În plus, am făcut foarte multe puncții. Am vrut foarte mult să am un copil sănătos

Aceasta a dezvăluit că a apelat la fertilizarea în vitro pentru a aduce pe lume al doilea copil, la vârsta de 46 de ani.

„Am făcut o singură fertilizare, dar am făcut foarte multe puncții, nouă puncții. Am vrut foarte mult să am un copil sănătos. Eu puteam să fac copilul absolut natural, se putea face, însă după o vârstă există riscul ca copilul să nu iasă bine și eu am vrut să facă teste pe embrion. S-au făcut 4000 de teste genetice și am fost convinsă că acest copil va fi sănătos.

N-aș risca să aduc pe lume un copil care nu e sănătos și de la o vârstă ovocitele tale nu mai sunt tocmai cele mai bune și am vrut să fiu sigură că acolo ajunge cel mai bun ovocit din câte am eu.

A costat o grămadă de bani, dar nu numai asta, m-a costat foarte mult ca sănătate. Făceam 3 injecții pe zi, pe care mi le făceam singură în burtă. După un an de pe zile s-a depus calus pe călcâie, ziceai că am stat în câmp la sapă, desculță, doi ani. Foarte, foarte greu.

Efectul tratamentelor e cumplit, nu-ți dai seama de la o lună la alta. La mine, din fericire, fiind un organism perfect sănătos, am născut copil pe cale naturală, n-a fost o problemă. Am o prietenă care a făcut 11 fertilizări și nimic. Eu am fost un caz norocos, dar eu nu m-am dus cu o problemă de fertilitate. Sarcina a fost foarte grea.”, a spus Mara Bănică la podcastul „Acasă La Măruță”.

