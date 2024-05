Monica Tatoiu, destăinuire din tinerețe: "Aveam un iubit pe care l-am băgat în spital, într-un acces de pasiune"

"Tatăl meu zicea că nu mă ia nimeni"

"Tatăl meu a generat pasiuni și eu l-am moștenit. Regret că, totuși, nu eram suficient de matură să minimizez pierderile din aceste pasiuni. La bărbat mai e cum mai e, dar la femeie... Întotdeuna m-am oprit pe buza prăpastiei.

Prima dată, m-am căsătorit la 21 de ani, pentru că tatăl meu zicea că nu mă ia nimeni. El zicea că femeile nu trebuie să fie mai deștepte decât să își găsească un adăpost sub streașină când începe să plouă", a dezvăluit Monica Tatoiu în podcastul lui Damian Drăghici.

"Aveam un iubit pe care l-am băgat în spital, într-un acces de pasiune"

"N-am fost o femeie frumoasă Eram băiețoasă, nu eram eu cu din astea, cu dans. Am o constituție masculină. Mie îmi plăcea între băieți. Ne băteam. Băieții veneau la mine să se confeseze, până am descoperit... Când mă aprindeam... Aveam un iubit pe care l-am băgat în spital, într-un acces de pasiune. Am fost nebună. Mi se spunea zuza nebuna, în liceu", a mai spus femeia de afaceri.

"Mă băteam cu băieţii, cu fetele nu. Cu ele am fost întotdeuna într-o chestie din asta.... Eram complexată - aveam picioare strâmbe", a mai spus Monica Tatoiu.

