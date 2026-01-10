Evadat dintr-o închisoare din Belarus, prins la granița României de la Albiţa

Un bărbat din Belarus a evadat dintr-o închisoare din ţara sa pe data de 8 ianuarie. El a fost descoperit de autorităţi în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, la intrarea în România.
"În ziua de 9 ianuarie, în jurul orei 8:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, pasager într-un autoturism, un bărbat cu cetăţenie Belarus, în vârstă de 36 de ani", au transmis reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.
"La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol, cu menţiunea căutat în vederea arestării, deoarece acesta a evadat dintr-o închisoare din Belarus", a mai transmis Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.
Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în vederea luării măsurilor legale.
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu