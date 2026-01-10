€ 5.0887
Data publicării: 09:45 10 Ian 2026

Evadat dintr-o închisoare din Belarus, prins la granița României de la Albiţa
Autor: Andrei Itu

Sursa foto: Freepik - Poliție

Un bărbat din Belarus a evadat dintr-o închisoare din ţara sa pe data de 8 ianuarie. El a fost descoperit de autorităţi în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, la intrarea în România.

 

"În ziua de 9 ianuarie, în jurul orei 8:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, pasager într-un autoturism, un bărbat cu cetăţenie Belarus, în vârstă de 36 de ani", au transmis reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.

Pe numele bărbatului era o alertă Interpol

"La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol, cu menţiunea căutat în vederea arestării, deoarece acesta a evadat dintr-o închisoare din Belarus", a mai transmis Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.

Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în vederea luării măsurilor legale.

Vezi și - Un român, închis în Belgia, deși nu era vinovat. Eroarea care l-a băgat după gratii

