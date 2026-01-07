€ 5.0905
Aldrich Ames, unul dintre cei mai mari trădători din CIA, a murit în închisoare
Data actualizării: 12:34 07 Ian 2026 | Data publicării: 12:34 07 Ian 2026

 Aldrich Ames, unul dintre cei mai mari trădători din CIA, a murit în închisoare
Autor: Crişan Andreescu

Aldrich-Ames Foto: Wikipedia
 

Aldrich Ames, ofițer CIA care a devenit unul dintre cei mai periculoși agenți dubli din America, a murit la vârsta de 84 de ani.

Fostul ofițer de contrainformații, care ispășea o condamnare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, a murit luni la Federal Correctional Institution din Cumberland, Maryland, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Ames a fost încarcerat la 28 aprilie 1994, după ce a recunoscut că a vândut informații secrete Uniunii Sovietice și, ulterior, Rusiei.

Cunoscut de KGB sub numele de cod Kolokol („Clopotul”), Ames a ajuns să identifice practic toți spionii CIA din Uniunea Sovietică, pentru care a fost răsplătit pe măsură.

Veteranul CIA cu 31 de ani de experienţă ar fi compromis peste 100 de operaţiuni de informaţii şi a trimis la moarte sau în închisoare mai mulţi agenţi sovietici, vânzând informaţii în schimbul unor sume mari de bani.

Ames a admis că a compromis „practic toţi agenţii sovietici ai CIA şi ai altor servicii americane şi străine” pe care îi cunoştea şi a furnizat Uniunii Sovietice şi Rusiei „o cantitate uriaşă de informaţii despre politicile externe, de apărare şi de securitate ale Statelor Unite”.

 Ames a divulgat identitatea a 10 agenţi, dintre care cel puţin nouă au fost executaţi, potrivit Departamentului Apărării.

Timp de nouă ani, Ames a recunoscut că a primit în total aproximativ 2,5 milioane de dolari de la Uniunea Sovietică pentru trădarea sa față de Statele Unite. Banii i-au alimentat un stil de viață extravagant. Ames și-a luat un Jaguar nou, a mers în vacanțe în străinătate și și-a luat o casă de 540.000 de dolari, deși nu avusese niciodată un salariu mai mare de 70.000 de dolari pe an.

Directorul CIA de atunci, R. James Woolsey, l-a descris pe Ames drept „un trădător malign al țării sale”. Woolsey a spus că agenții trădați de Ames au murit pentru că „un trădător ucigaș își dorea o casă mai mare și un Jaguar”.

