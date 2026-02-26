€ 5.0955
Rusia și Belarus își consolidează parteneriatul strategic în contextul tensiunilor internaționale
Data publicării: 17:40 26 Feb 2026

Rusia și Belarus își consolidează parteneriatul strategic în contextul tensiunilor internaționale
Autor: Elena Aurel

Belarus va găzdui rachetele hipersonice Oreșnik ale Rusiei Sursa foto: AGERPRES

Rusia și Belarus au reafirmat importanța consolidării alianței și a parteneriatului strategic în contextul tensiunilor internaționale.

Rusia şi Belarus consideră de o importanţă vitală aprofundarea relaţiilor de alianţă şi parteneriat strategic în contextul tensiunilor internaţionale actuale, în special la frontierele vestice, a declarat joi, la Moscova, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, relatează EFE.

"În circumstanţele internaţionale actuale, cu o situaţie tensionată mai ales la frontierele vestice, este de o importanţă vitală aprofundarea relaţiilor de alianţă şi parteneriat strategic", a afirmat Aleksandr Lukaşenko în timpul intervenţiei sale în cadrul sesiunii Consiliului de Stat Suprem al Uniunii Statale Rusia - Belarus desfăşurată la Kremlin.

Şeful statului belarus, care îşi guvernează ţara cu o mână fermă de trei decenii, a subliniat că "situaţia geopolitică ne impune provocarea de a fi pregătiţi să răspundem împreună la orice provocare".

El a mai indicat că Moscova şi Minsk pun în aplicare "acordul privind garanţii de securitate" semnat de cele două ţări şi a reamintit că, "aşa cum s-a convenit", sistemele de rachete balistice Oreşnik, de fabricaţie rusă, au fost amplasate în Belarus în decembrie 2025.

"Colaborăm în mod strâns în politica externă. Directiva privind sprijinul comun şi cooperarea în domeniul justiţiei internaţionale, pe care o vom semna astăzi, va fi un pas important pentru a ne proteja interesele comune şi integritatea dreptului internaţional şi a instituţiilor sale", a afirmat liderul belarus.

VEZI ȘI: Întâlnire Vladimir Putin - Volodimir Zelenski. Kremlinul se sucește

Putin, despre cooperarea cu Minsk

La rândul său, preşedintele rus Vladimir Putin a subliniat că Moscova şi Minsk vor colabora pentru a garanta "securitatea militară" a Uniunii Statale Rusia - Belarus.

Liderul rus a accentuat că "procesul de aprofundare a integrării între cele două state ale noastre este logic, natural şi reciproc avantajos".

Preşedintele Rusiei şi-a îndemnat aliatul să dezbată "şi să aprobe decizii cu adevărat importante, îndreptate către dezvoltarea armonioasă şi consolidarea cooperării dintre Rusia şi Belarus în domeniile politicii, economiei, dezvoltării sociale şi umanitare".

La sesiunea Consiliului de Stat Suprem al Uniunii Statale Rusia - Belarus, care a fost precedată de o întâlnire a preşedinţilor celor două ţări, participă, de asemenea, prim-miniştrii, miniştrii de externe şi reprezentanţi ai organelor legislative din Rusia şi Belarus, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Trump vrea să oprească războiul din Ucraina într-o lună. Ce plan a discutat cu Zelenski

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
belarus
parteneriat strategic
Alexander Lukașenko
vladimir putin
cooperare
securitate
