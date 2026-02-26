€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Internațional Coreea de Nord, gata pentru o înțelegere cu Washingtonul,  dacă este recunoscută ca putere nucleară
Data publicării: 07:58 26 Feb 2026

Coreea de Nord, gata pentru o înțelegere cu Washingtonul,  dacă este recunoscută ca putere nucleară
Autor: Crişan Andreescu

Coreea de Nord, gata pentru o înțelegere cu Washingtonul,  dacă este recunoscută ca putere nucleară

Kim Jong Un a afirmat că Phenianul s-ar putea 'înțelege bine' cu Statele Unite dacă acestea recunosc statutul de putere nucleară al țării sale, a relatat joi presa de stat după închiderea congresului partidului la putere

Dacă Washingtonul 'respectă statutul actual (de putere nucleară) al țării noastre, așa cum este stipulat în Constituție (...) și abandonează politica sa ostilă (...) nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înțelege bine cu Statele Unite', a declarat Kim, potrivit agenției oficiale de presă KCNA.

În cursul unui turneu în Asia anul trecut, președintele american Donald Trump s-a declarat '100% deschis' unei întâlniri cu Kim Jong Un. El s-a poziționat chiar împotriva deceniilor de politică americană, admițând că Coreea de Nord este 'într-un fel o putere nucleară'.

Dar Phenianul nu a răspuns atunci propunerii lui Trump și a declarat în repetate rânduri că nu va renunța niciodată la armele sale nucleare.

La precedentul congres al partidului său în 2021, Kim Jong Un numise Statele Unite drept 'cel mai mare dușman' al națiunii sale. Prin urmare, poziția sa pare să se fi temperat.

Liderul nord-coreean a dat în schimb o lovitură Coreei de Sud vecine, al cărei lider Lee Jae Myung militează încă de la învestirea sa în iunie pentru reluarea dialogului bilateral.

Kim a anunțat că Phenianul va înceta 'pentru totdeauna' să îi mai considere pe sud-coreeni drept compatrioți, calificând recentele inițiative conciliante ale Seulului drept 'înșelătoare'.

Coreea de Nord 'nu are absolut nimic de-a face cu Coreea de Sud, cel mai ostil dușman al său, și va exclude pentru totdeauna Coreea de Sud din categoria compatrioților', a declarat el, citat de KCNA joi.

Phenianul produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme nucleare, a estimat biroul prezidențial sud-coreean în ianuarie.

Cel de-al 9-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord s-a încheiat miercuri cu o grandioasă paradă militară, a relatat KCNA. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Șeful la care visează orice angajat: Patronul unei companii, viral pe Internet, după ce și-a premiat angajații cu 26 de milioane de dolari - VIDEO
Publicat acum 5 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav cu mintea tulburată
Publicat acum 7 minute
Club de noapte celebru din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de banii (surse)
Publicat acum 28 minute
Primar din Gorj prins de polițiști beat la volan. Ce alcoolemie avea
Publicat acum 52 minute
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. S-au autodenunțat pentru că aveau mustrări de cunoștiință
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 26 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 2 ore si 9 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 2 ore si 15 minute
BANCUL ZILEI: Din lumea păsărilor
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Femeie sechestrată și bătută 3 zile de propriul soț. Fiul lor a sunat la 112
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close