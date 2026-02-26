Coreea de Nord, gata pentru o înțelegere cu Washingtonul,  dacă este recunoscută ca putere nucleară

Dacă Washingtonul 'respectă statutul actual (de putere nucleară) al țării noastre, așa cum este stipulat în Constituție (...) și abandonează politica sa ostilă (...) nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înțelege bine cu Statele Unite', a declarat Kim, potrivit agenției oficiale de presă KCNA.

În cursul unui turneu în Asia anul trecut, președintele american Donald Trump s-a declarat '100% deschis' unei întâlniri cu Kim Jong Un. El s-a poziționat chiar împotriva deceniilor de politică americană, admițând că Coreea de Nord este 'într-un fel o putere nucleară'.

Dar Phenianul nu a răspuns atunci propunerii lui Trump și a declarat în repetate rânduri că nu va renunța niciodată la armele sale nucleare.

La precedentul congres al partidului său în 2021, Kim Jong Un numise Statele Unite drept 'cel mai mare dușman' al națiunii sale. Prin urmare, poziția sa pare să se fi temperat.

Liderul nord-coreean a dat în schimb o lovitură Coreei de Sud vecine, al cărei lider Lee Jae Myung militează încă de la învestirea sa în iunie pentru reluarea dialogului bilateral.

Kim a anunțat că Phenianul va înceta 'pentru totdeauna' să îi mai considere pe sud-coreeni drept compatrioți, calificând recentele inițiative conciliante ale Seulului drept 'înșelătoare'.

Coreea de Nord 'nu are absolut nimic de-a face cu Coreea de Sud, cel mai ostil dușman al său, și va exclude pentru totdeauna Coreea de Sud din categoria compatrioților', a declarat el, citat de KCNA joi.

Phenianul produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme nucleare, a estimat biroul prezidențial sud-coreean în ianuarie.

Cel de-al 9-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord s-a încheiat miercuri cu o grandioasă paradă militară, a relatat KCNA. (Agerpres)