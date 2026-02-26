€ 5.0953
LOTO: Peste 10,66 milioane de euro report  la extragerea Joker de joi, 26 februarie, 2026
Data publicării: 08:54 26 Feb 2026

LOTO: Peste 10,66 milioane de euro report  la extragerea Joker de joi, 26 februarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

Loto2

LOTO. Joi, 26   februarie, 2026, au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 26 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 22 februarie, 2026, Loteria Romana a acordat 36.172 de castiguri in valoare totala de peste 2,94 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 553.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,06 milioane de lei (peste 994.200 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 301.500 de lei (peste 59.100 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 92.500 de lei (peste 18.100 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,09 milioane de lei (peste 213.800 de euro) ), iar la categoria a II-a un report de peste 72.300 de lei (peste 14.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 61.600 de lei (peste 12.000 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 51.461,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Satu Mare.

Rezultatele tragerilor de joi, 26  februarie, 2026

Loto 6/49:  

Noroc:  

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc:  

x close