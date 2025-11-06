€ 5.0851
Data publicării: 09:19 06 Noi 2025

LOTO. Report de peste 9,23 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 6 noiembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

LOTO. Joi, 6 noiembrie,  2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 6 noiembrie, 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 2 noiembrie, Loteria Romana a acordat a acordat 28.161 de castiguri in valoare totala de peste 2,67 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,73 milioane de lei (peste 734.600 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 37,42 milioane de lei (peste 7,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 87.300 de lei (peste 17.100 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 55.300 de lei (peste 10.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 78.000 de lei (peste 15.300 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 197.900 de lei (peste 38.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 46.300 de lei.

Numere extrase joi, 6 noiembrie, 2025

Loto 6/49: 

Loto 5/40:

Joker: 

Noroc:

Noroc Plus: 

Super Noroc:  

