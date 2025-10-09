€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 09:56 09 Oct 2025 | Data publicării: 09:35 09 Oct 2025

LOTO. Report de peste 7,49 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 9 octombrie 2025
Autor: Crişan Andreescu

loto7
 

LOTO. Joi, 9 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 9 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 5 octombrie, Loteria Romana a acordat 30.440 de castiguri in valoare totala de peste 2,74 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,39 milioane de lei (peste 6,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.200 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc Plus de duminica, 5 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 163.709,76 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Onesti, jud. Bacau. De asemenea, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 54.118,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Holboca, jud. Iasi.

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 5 octombrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 54.233,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Galati.

Numere extrase joi, 9 octombrie, 2025

Loto 6/49

Loto 5/40:  

Joker

Noroc:  

Noroc Plus:   

Super Noroc:  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Mașinile hibride au dat lovitura în UE. Avans considerabil față de 2024. Marea surpriză vine din China: a depășit Tesla
Publicat acum 17 minute
Localitatea din Constanța unde s-au înregistrat peste 170l/mp de precipitații în 30 de ore
Publicat acum 24 minute
Recursul în casație, modificarea de pe masa lui Ilie Bolojan, după luni de vid legislativ. Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
Publicat acum 28 minute
Procedura de infringement împotriva României, declanșată de CE. Motivul: Insecticidele periculoase folosite
Publicat acum 31 minute
Proprietarul companiei care a fabricat siropul de tuse mortal pentru 17 copii, arestat de poliția indiană
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 20 minute
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Ride-sharing, tarife record în București din cauza ploii: Cât costă o cursă de 10 km cu Bolt
Publicat acum 18 ore si 54 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close