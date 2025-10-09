LOTO. Report de peste 7,49 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 9 octombrie 2025

LOTO. Joi, 9 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 5 octombrie, Loteria Romana a acordat 30.440 de castiguri in valoare totala de peste 2,74 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,39 milioane de lei (peste 6,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.200 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).

LOTO. La tragerea Noroc Plus de duminica, 5 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 163.709,76 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Onesti, jud. Bacau. De asemenea, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 54.118,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Holboca, jud. Iasi.

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 5 octombrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 54.233,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Galati.

