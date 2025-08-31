LOTO. Report de peste 5,03 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 31 august, 2025

LOTO. Duminică, 31 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică alegerilor deschise cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 31, august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 august, Loteria Română a acordat peste 18.100 de castiguri in valoare totala de peste 1,51 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 224.100 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 80.900 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).

LOTO. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat cinci castiguri in valoare de 53.442,46 de lei fiecare. Biletele norocoase a fost jucate la agentii din Galati si Bragadiru si online, pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si pe joaca.loto.ro.

Numere extrase duminică, 31 august 2025

