LOTO: Rezultatele Tragerilor Speciale ale Sărbătorilor Pascale

LOTO. Loteria Romana organizeaza sambata, 19 aprilie 2025, Tragerile Speciale Loto ale Sarbatorilor de Pasti. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO. 6/49 – 200.000 de lei

JOKER. – 100.000 de lei

LOTO. 5/40 – 50.000 de lei

LOTO. La tragerile loto de duminica, 13 aprilie, Loteria Romana a acordat peste 31.300 de castiguri in valoare totala de peste 1,95 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I se inregistreaza un raport in valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 615.300 de euro). La Noroc este in joc un raport cumulat in valoare de peste 13,62 milioane de lei (peste 2,73 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 15,87 milioane de lei (peste 3,18 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un raport in valoare de peste 137.200 de lei (peste 27.500 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 452.100 de lei (peste 90.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un raport in valoare de peste 711.700 de lei (peste 143.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un raport cumulat in valoare de peste 38.100 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 sa castigat premiul categoriei a II-a in valoare de 51.661,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Slatina.

Numere extrase sâmbătă, 19 aprilie

Loto 6/49: 8, 17, 35, 40, 42, 14

Loto 6/49 suplimentară: 3, 33, 6, 23, 28, 35

Loto 5/40: 20, 15, 1, 34, 36, 6

Loto 5/40 suplimentară: 14, 28, 31, 19, 12, 15

Joker: 18, 28, 10, 37, 6 + 17

Joker suplimentară: 35, 9, 3, 8, 34 + 3

Noroc: 4, 7, 9, 5, 7, 9, 8

Noroc Plus: 7, 8, 4, 6, 6, 0

Super Noroc: 7, 0, 6, 3, 9, 6

