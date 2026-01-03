€ 5.0985
DCNews Stiri China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Data actualizării: 17:46 03 Ian 2026 | Data publicării: 17:40 03 Ian 2026

China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Autor: Ioan-Radu Gava

xi jinping presedintele chinei Foto: Agerpres
 

Beijingul se declară "profund şocat" de atacurile americane din Venezuela şi denunţă "comportamentul hegemonic" al SUA.

Beijingul s-a declarat "profund şocat" de atacurile militare americane împotriva Venezuelei şi de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, denunţând "comportamentul hegemonic" al Statelor Unite, relatează AFP.

"China este profund şocată şi condamnă ferm utilizarea flagrantă a forţei de către Statele Unite împotriva unui stat suveran şi acţiunile lor împotriva preşedintelui acestuia", a transmis Ministerul chinez de Externe într-un comunicat.

"Acest comportament hegemonic al Statelor Unite încalcă grav dreptul internaţional, subminează suveranitatea Venezuelei şi ameninţă pacea şi securitatea în America Latină şi Caraibe. China se opune ferm acestui comportament", se adaugă în comunicat.

CITEȘTE ȘI               -              Reacția Rusiei după capturarea lui Maduro de către SUA

Trump spune că Maduro şi soţia sa se află în drum spre New York, unde sunt inculpaţi

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se află în drum spre New York la bordul navei de război Iwo Jima, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, conform dpa, AFP și Agerpres.

Cei doi ar fi fost scoşi din Venezuela şi duşi pe navă cu un elicopter.

Nava Iwo Jima este o navă de asalt amfibie a Marinei SUA, proiectată în principal pentru transportul de puşcaşi marini şi elicoptere în anii 1960. A devenit cunoscută pentru operaţiunile sale din războiul din Vietnam şi ca navă de recuperare pentru misiunile spaţiale Apollo.

În interviul pentru Fox News, Trump a mai declarat că, în urmă cu o săptămână, i-a cerut lui Maduro să se predea.

"Am vorbit personal cu el, dar i-am spus: trebuie să renunţi, trebuie să te predai", a afirmat Trump, precizând că Maduro a refuzat.

CITEȘTE ȘI                 -                 Blestemul zilei de 3 ianuarie pentru adversarii SUA. Coincidență stranie

Venezuela a ignorat ofertele din partea SUA

Anterior sâmbătă, vicepreşedintele american JD Vance a declarat că Venezuela a ignorat mai multe oferte din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un acord.

Donald Trump i-a oferit lui Nicolas Maduro "mai multe căi de ieşire", dar "a fost foarte clar de-a lungul acestui proces: traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat trebuie returnat Statelor Unite", a scris Vance pe reţeaua X.

Sâmbătă dimineaţă, Trump a confirmat atacul asupra Venezuelei. În discuţia cu Fox News, Trump a spus că forţele americane erau, de asemenea, pregătite pentru un al doilea atac.

Potrivit procurorului general american Pam Bondi, Maduro şi soţia sa au fost inculpaţi la New York. Aceştia sunt acuzaţi de infracţiuni legate de traficul de droguri, a scris ea pe platforma X.

Mai exact, Maduro este acuzat de "conspiraţie narcoteroristă" şi "conspiraţie pentru importul de cocaină". De asemenea, el este acuzat că deţine mitraliere şi explozibili.

CITEȘTE ȘI                  -                 A acționat Trump în afara Constituției după ce a atacat Venezuela și l-a arestat pe Maduro? Ce spune legea

Statele Unite vor fi "foarte implicate" în viitorul Venezuelei, susține Trump

În interviul pentru Fox News, Donald Trump a mai afirmat că Statele Unite nu vor permite niciunei personalităţi din regimul venezuelean să-i succeadă la putere lui Nicolas Maduro.

"Nu ne putem asuma riscul de a permite altcuiva să-i ia locul şi să-i continue calea", a declarat el.

Statele Unite vor fi "foarte implicate" în viitorul Venezuelei, a adăugat el, spunând că "vrea libertate pentru popor".

Potrivit lui Trump, Statele Unite vor fi "foarte puternic implicate" de asemenea în industria petrolieră din Venezuela.

"Avem cele mai tari companii petroliere din lume, cele mai mari, cele mai importante, şi vom fi foarte implicaţi (în acest proces - n.r.)", a spus el.

Preşedintele american a susţinut totodată că a urmărit în direct operaţiunea de capturare şi scoatere din ţară a lui Nicolas Maduro.

"Am urmărit-o literalmente ca şi cum aş fi urmărit o emisiune televizată", a declarat Trump într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News.

"Ne-am uitat dintr-o cameră şi am urmărit fiecare aspect", a adăugat el, fără a preciza cine mai era prezent alături de el.

Potrivit lui Trump, niciun american nu a fost ucis în timpul capturării lui Maduro, care a fost prins "într-o fortăreaţă".

