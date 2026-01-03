€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Donald Trump, anunțurile momentului, după capturarea lui Nicolas Maduro și atacul din Venezuela / livetext + video
Data publicării: 16:49 03 Ian 2026

BREAKING NEWS Donald Trump, anunțurile momentului, după capturarea lui Nicolas Maduro și atacul din Venezuela / livetext + video
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, va face declarații privitoare la capturarea lui Nicolas Maduro.

Președintele american Donald Trump a oferit publicației New York Times câteva detalii despre capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. În convorbirea cu jurnaliștii, liderul de la Casa Albă a „a sărbătorit mai întâi succesul misiunii”, după care a remarcat că „a fost, de fapt, o operațiune strălucită”.

Trump a precizat că va face declarații la ora 11:00 (n.r. ora 18:00 în România) despre operațiunea SUA în Venezuela și capturarea liderului Nicolas Maduro.

CITEȘTE ȘI                  -                  Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea

„Veți afla totul la ora 11:00”, a spus Trump înainte de a închide. Și în anunțul său de pe Truth Social liderul american a spus că va susține o conferință de presă la ora 11:00 (ora 18:00 în România).

DC News transmite live comentariile președintelui SUA, Donald Trump, începând cu ora 18:00.

______________/_

Donald Trump a anunțat pe Truth Social atacul asupra Venezuelei

Sâmbătă dimineață, președintele Statelor Unite ale Americii a precizat că a desfășurat cu succes un atac de amploare asupra Venezuelei, operațiune în urma căreia a fost capturat președintele Nicolas Maduro și soția sa.

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat, împreună cu soția sa, și scos din țară pe cale aeriană. Această operațiune a fost realizată în cooperare cu forțele de ordine din Statele Unite. Detalii suplimentare vor urma. Astăzi, la ora 11:00, va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!“, a scris președintele SUA pe rețeaua sa de socializare.

CITEȘTE ȘI                  -                 A acționat Trump în afara Constituției după ce a atacat Venezuela și l-a arestat pe Maduro? Ce spune legea

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicolas maduro
donald trump
venezuela
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Donald Trump, anunțurile momentului, după capturarea lui Nicolas Maduro și atacul din Venezuela / livetext + video
Publicat acum 16 minute
Horoscop 5-11 ianuarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 26 minute
România sub zăpezi. Elena Mateescu (ANM) prognoza meteo actualizată / Zonele vizate de noi ninsori
Publicat acum 27 minute
Blestemul zilei de 3 ianuarie pentru adversarii SUA. Coincidență stranie
Publicat acum 43 minute
„Mulțumim, Trump!” Așa răsună străzile din Caracas după atacul SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Ian 2026
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
Publicat pe 01 Ian 2026
Statul care se înarmează masiv și se pregătește să conducă Europa: România trebuie să se apropie de el / Analiza lui Chirieac
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close