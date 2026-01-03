Donald Trump, anunțurile momentului, după capturarea lui Nicolas Maduro și atacul din Venezuela / livetext + video

Președintele american Donald Trump a oferit publicației New York Times câteva detalii despre capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. În convorbirea cu jurnaliștii, liderul de la Casa Albă a „a sărbătorit mai întâi succesul misiunii”, după care a remarcat că „a fost, de fapt, o operațiune strălucită”.

Trump a precizat că va face declarații la ora 11:00 (n.r. ora 18:00 în România) despre operațiunea SUA în Venezuela și capturarea liderului Nicolas Maduro.

„Veți afla totul la ora 11:00”, a spus Trump înainte de a închide. Și în anunțul său de pe Truth Social liderul american a spus că va susține o conferință de presă la ora 11:00 (ora 18:00 în România).

DC News transmite live comentariile președintelui SUA, Donald Trump, începând cu ora 18:00.

Donald Trump a anunțat pe Truth Social atacul asupra Venezuelei

Sâmbătă dimineață, președintele Statelor Unite ale Americii a precizat că a desfășurat cu succes un atac de amploare asupra Venezuelei, operațiune în urma căreia a fost capturat președintele Nicolas Maduro și soția sa.

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat, împreună cu soția sa, și scos din țară pe cale aeriană. Această operațiune a fost realizată în cooperare cu forțele de ordine din Statele Unite. Detalii suplimentare vor urma. Astăzi, la ora 11:00, va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!“, a scris președintele SUA pe rețeaua sa de socializare.

