Reacția Rusiei după capturarea lui Maduro de către SUA

Rusia a cerut sâmbătă clarificări "imediate" cu privire la situaţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, declarând că este "extrem de alarmată" de informaţiile conform cărora acesta ar fi fost "scos cu forţa" din ţară, relatează AFP.

"Suntem extrem de alarmaţi de informaţiile conform cărora preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost scoşi cu forţa din ţară în urma agresiunii de astăzi (sâmbătă) lansate de Statele Unite", a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, solicitând "clarificări imediate cu privire la această situaţie".

VEZI ȘI: Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea

Rusia, profund îngrijorată

Ministerul rus de Externe a anunţat mai devreme că Rusia este profund îngrijorată şi condamnă "actul de agresiune armată" împotriva Venezuelei comis de Statele Unite.

"În situaţia actuală, este important... să prevenim o escaladare şi să ne concentrăm pe găsirea unei ieşiri din această situaţie prin dialog", a precizat ministerul rus într-un comunicat.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei ţări, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi scoşi din ţară pe calea aerului, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Trump anunță că SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro și l-au scos deja din Venezuela. Operațiune fără precedent în istoria SUA