DCNews Stiri Internațional Trump anunță că SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro și l-au scos deja din Venezuela. Operațiune fără precedent în istoria SUA
Data actualizării: 12:01 03 Ian 2026 | Data publicării: 11:38 03 Ian 2026

Trump anunță că SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro și l-au scos deja din Venezuela. Operațiune fără precedent în istoria SUA
Autor: Tudor Curtifan

Rusia și China își reafirmă sprijinul pentru Venezuela, în timp ce Trump intensifică presiunile asupra lui Maduro Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Foto: Agerpres
 

Președintele Donald Trump a anunțat în urmă cu puțin timp că forțele speciale ale SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro care a fost deja scos din Venezuela.

Trump a declarat într-o postare pe Truth Social că atât Maduro cât și soția sa au fost caputrați și scoși din țară. Președintele SUA confirmă totodată și operațiunea militară a SUA împotriva Venezuelei.

Președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective militare din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații ale bazelor militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News, sub protecția anonimatului.

Dacă Maduro a fost capturat de americani aceasta este cea mai spectaculoasă operațiune militară americană de la arestarea lui Sadam Hussein și eliminarea lui Osama ben Laden."Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care a fost capturat şi scos din ţară împreună cu soţia sa", a declarat Trump într-o postare pe reţeaua Truth Social.

"Această operaţiune a fost organizată în colaborare cu forţele de ordine din SUA", a mai spus Trump, care a anunţat că o conferinţă de presă va avea loc sâmbătă, la ora locală 11:00, la Mar-a-Lago.

Sâmbătă dimineaţa devreme, s-au auzit explozii şi posibile survoluri militare deasupra Caracasului, pe care preşedintele ţării, Nicolas Maduro, le-a atribuit unei "agresiuni militare foarte grave" din partea Statelor Unite.

