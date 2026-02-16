€ 5.0953
DCNews Stiri Mama lui Aleksei Navalnîi cere dreptate, la doi ani de la moarte. Kremlinul respinge acuzațiile
Data publicării: 12:42 16 Feb 2026

Mama lui Aleksei Navalnîi cere dreptate, la doi ani de la moarte. Kremlinul respinge acuzațiile
Autor: Dana Mihai

aleksei-navalnii_02355600 FOTO: Agerpres

La doi ani de la moartea lui Aleksei Navalnîi, mama sa, Liudmila, cere dreptate după concluzia unei anchete europene potrivit căreia opozantul ar fi fost otrăvit în închisoare.

Liudmila Navalnaia, mama opozantului rus Aleksei Navalnîi, a cerut să se facă dreptate fiului său, după ce o anchetă desfăşurată de cinci ţări europene a ajuns la concluzia că disidentul rus a fost otrăvit cu o toxină rară în închisoarea din regiunea arctică rusă Iamalo-Neneţk, la circa 60 km de Cercul Polar, potrivit AFP. Luni se împlinesc doi ani de la decesul său în circumstanţe neclare.

Kremlinul respinge acuzațiile

Şi tot luni Kremlinul a calificat drept "nefondate" acuzaţiile de otrăvire.

"Aceasta confirmă ceea ce ştiam de la început. Ştiam că fiul nostru nu a murit pur şi simplu în închisoare, ci a fost ucis", a declarat ea jurnaliştilor, între care şi reporterul AFP, lângă mormântul lui Navalnîi de la cimitirul Borisov de la o periferie a Moscovei.

Citește și: Rusia arată diferit la asasinarea lui Navalnîi, față de asasinarea lui Boris Nemțov în 2015. Curtifan remarcă o schimbare majoră a regimului Putin în cei 9 ani

"Doi ani s-au scurs şi ştim deja cu ce a fost otrăvit. Cred că va dura ceva timp şi, în cele din urmă, vom afla cine a făcut-o", a adăugat ea.

Solicitarea identificării vinovaților

"Desigur, ne dorim ca aceasta să se întâmple în ţara noastră şi ca dreptatea să triumfe", a spus mama disidentului defunct.

"Am spus deja că cei care au dat acest ordin sunt cunoscuţi în întreaga lume; nu fac decât să repet. Vrem ca toţi cei care au participat să fie identificaţi", a mai spus ea.

Zeci de persoane s-au adunat luni la Moscova la mormântul carismaticului activist anticorupţie, un opozant înverşunat al preşedintelui rus Vladimir Putin. Aleksei Navalnîi a decedat în închisoare la 16 februarie 2024, la numai 47 de ani, în circumstanţe suspecte.

Într-o declaraţie comună, Regatul Unit, Suedia, Franţa, Germania şi Olanda au acuzat Moscova că l-a otrăvit cu o "toxină rară" (epibatidină), conform concluziilor unei anchete publicate sâmbătă. 

aleksei navalnii
mama Aleksei Navalnîi
