Mama lui Aleksei Navalnîi cere dreptate, la doi ani de la moarte. Kremlinul respinge acuzațiile

Liudmila Navalnaia, mama opozantului rus Aleksei Navalnîi, a cerut să se facă dreptate fiului său, după ce o anchetă desfăşurată de cinci ţări europene a ajuns la concluzia că disidentul rus a fost otrăvit cu o toxină rară în închisoarea din regiunea arctică rusă Iamalo-Neneţk, la circa 60 km de Cercul Polar, potrivit AFP. Luni se împlinesc doi ani de la decesul său în circumstanţe neclare.

Kremlinul respinge acuzațiile

Şi tot luni Kremlinul a calificat drept "nefondate" acuzaţiile de otrăvire.

"Aceasta confirmă ceea ce ştiam de la început. Ştiam că fiul nostru nu a murit pur şi simplu în închisoare, ci a fost ucis", a declarat ea jurnaliştilor, între care şi reporterul AFP, lângă mormântul lui Navalnîi de la cimitirul Borisov de la o periferie a Moscovei.

"Doi ani s-au scurs şi ştim deja cu ce a fost otrăvit. Cred că va dura ceva timp şi, în cele din urmă, vom afla cine a făcut-o", a adăugat ea.

Solicitarea identificării vinovaților

"Desigur, ne dorim ca aceasta să se întâmple în ţara noastră şi ca dreptatea să triumfe", a spus mama disidentului defunct.

"Am spus deja că cei care au dat acest ordin sunt cunoscuţi în întreaga lume; nu fac decât să repet. Vrem ca toţi cei care au participat să fie identificaţi", a mai spus ea.

Zeci de persoane s-au adunat luni la Moscova la mormântul carismaticului activist anticorupţie, un opozant înverşunat al preşedintelui rus Vladimir Putin. Aleksei Navalnîi a decedat în închisoare la 16 februarie 2024, la numai 47 de ani, în circumstanţe suspecte.

Într-o declaraţie comună, Regatul Unit, Suedia, Franţa, Germania şi Olanda au acuzat Moscova că l-a otrăvit cu o "toxină rară" (epibatidină), conform concluziilor unei anchete publicate sâmbătă.